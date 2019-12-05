Трагедия, которую стоило предусмотреть: дорога в Мадонском крае с прудом, забравшим четыре жизни

"Я только не понимаю, как до этого никто не провалился. Давно говорили, что один раз окажутся там, так как вода - рядом с дорогой", - о пруде в волости Аронас Мадонского края, в который утром в понедельник въехал минибус Volkswagen с шестью людьми, четверо из которых утонули, говорит местный житель Янис.

Начат уголовный процесс, обстоятельства произошедшего выясняются, но ясно одно - узкая грунтовая дорога с находящимся рядом прудом - бомба с часовым механизмом.

Потенциально опасные объекты, к примеру, искусственно созданные водоемы, деревья или большие камни в прямой близости маленьких сельских дорог - не мелочь.

Утром в понедельник жители Видземе ехали на работу осторожно, так как дороги были скользкими. В девять часов утра в Пожарно-спасательной службе прозвенел телефонный звонок: в Аронской волости подо льдом находится машина с людьми.

Когда спасатели прибыли, они увидели, что автомобиль Volkswagen Transporter съехал с дороги, перевернулся на крышу, соскользнул в пруд и провалился под лед. Из воды торчали только колеса.

Сначала спасатели вытащили из утонувшего автомобиля одного утонувшего человека, после этого лебедкой вытащили из пруда машину, а потом из нее достали еще трех утонувших.

Мужчин в возрасте от 25 до 39 лет тем утром ехали на работу в лес.

Водитель и сидевший впереди пассажиры выбрались своими силами - мокрые и замерзшие они искали помощь в ближайших домах, так как сами вызвать ее не могли - мобильные телефоны промокли. Позднее их доставили в больницу с гипотермией.

Все мужчины были лесорубами, которые не жили на в Аронской, ни в соседних волостях, потому, возможно, местные дороги и округу не знали. Дорогу обслуживает Latvijas Valsts ceļi.

У автомобиля были зимние шины, но не исключено, что скорость была не соответствующей ситуации.

Зима делает Видземе опасным

Маленькие сельские дороги, ведущие в Аронскую волость, утром во вторник местами обледенели, их покрывала снежная каша, езда не была безопасной.

Как только набираем скорость, нас заносит. Заснеженная, холмистая картина за окном бесконечно красива, но дорога под колесами могла бы быть и лучше. Пригорок, резкий поворот и еще хуже - извилистая дорога сворачивает на пригорок. Не удивительно, что менее опытный водитель местами с трудностями удерживает на дороге.

Кроме того, еще жители Видземе окружены прудами - их там десятки, многие на одном уровне с дорогой. Летом красиво, но зимой водоемы тяжело заметить. В свою очередь, насколько безопасна дорога именно сегодня, можно только гадать.

Грунтовые дороги класса С и D противоскользящими материалами обрабатывают очень редко.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В управлении Аронской волости от произошедшего стараются дистанцироваться - дорога, где произошла трагедия, государственная, поэтому не является частью местной исполнительной власти, люди, погибшие и пострадавшие, - не местные, о них ничего не знают.

Когда с дороги увидели пруд, в который упал бусик с работниками, я вскочила - узкая, заснеженная дорога ведет с горы вниз, где виднеется пруд. Его можно заметить только потому, что горят свечи и в снегу виднеются красные гвоздики. Иначе бы казалось, что это луг, покрытый слоем льда и снега.

Однако впечатление изменчиво - здесь пруд, глубиной около трех метров.

Когда его вырыли, никто уже не помнит, но какое-то время назад его углубила прошлая хозяйка ближайшего дома.

Местные знают, как надо ехать

Нам навстречу выходит Санита - в момент трагедии ее не было дома. Когда пришла, машину с погибшими парнями уже вытащили.

Женщина говорит: такие эти сельские дороги и есть - если ехать дерзко, то опасно.

"В понедельник утром дороги были очень скользкими, говорили, что по дороге в Валмиеру несколько машин вылетели в канаву. По дороге в Кусу есть длинная горка с поворотом, который зимой превращается в ледяную горку", - вспоминает она пример.

Санита говорит: несмотря на то, что в селах дороги не безопасны, до этого подобного несчастного случая здесь не было. Дороги чистят редко, хоть машины и ездят - домов в округе относительно много.

Грейдер очистил дорогу утром во вторник - на следующий день после несчастного случая.

Приходит хозяин и вспоминает, что это был несчастный случай - винить никого нельзя. По его мнению, на заднем сиденье машины для четырех мужчин места мало.

Похоже, он не особо рад тому, что случайно попал в поле зрения СМИ - дорога и пруд все-таки находятся на его земле.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Правила содержания в изменчивых погодных условиях - когда на проезжей части образуется обледенение, собирается снег или образуются снежные заносы - устанавливает правило Кабмина номер 224, дороги класса С нужно чистить, если глубина снега или льда составляет 10 сантиметров.

Время обработки противоскользящими материалами не нормируется. Автодороги, у которых установлен класс D, нужно очищать от снега до четырех раз в сезон в зависимости от количества снега.

Руки горели на плите, но они не чувствовали

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За 200 метров от места трагедии находится старый дом Zemnieki, где живет Янис - мужчина, в двери которого до девяти утра стучали двое вымокших мужчин, прося о помощи.

"Двое мокрых как крысы пришли - с головы до ног, вода с них текла потоками, положили руки на горячую плиту и даже не чувствовали жара", - вспоминает Янис.

Мужчины были в шоке. Телефоны у обоих не работали, поэтому мужчина дал свой. "Парни были ужасно перемерзшими.

Один сидел здесь у плиты, на пне, смотрю - голову начал назад закидывать, подумал все - умрет.

Сказал, чтобы "скорая" их забрала. Более высокий был живее, выскочил наружу, встретил "скорую" и полицию". Янис считает, что произошедшее скорее было закономерностью, чем роковым событием -

местные уже давно говорили, что "в воду кто-то один раз влетит".

Янис вспоминает, что когда-то пруд был заросшим ивами, но прошлая хозяйка очистила и углубила его, чтобы мог пить скот. Янис сказал, что его глубина составляет минимум три метра.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Снова в наших прудах!

Иронично, но в соседней волости Сарканю, услышав о несчастье, местные подумали: "Снова в наших прудах!".

Оказалось, что в соседней волости на краю шоссе есть красивые пруды, но с плохой славой - в них погибли несколько человек.

В девяностые годы в воду вылетели несколько машин. После этого пруды оградили, но несколько лет назад в ограждение врезалась машина с двумя женщинами.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

О том, насколько близко к дороге может находиться искусственный водоем, каковы условия для его оборудования, какие объекты не могут находиться вблизи дороги, и кто несет за это ответственность, Latvijas Valsts ceļi обещали рассказать в ближайшее время.

За последние 20 лет в Латвии произошли несколько аварий, в которых, в результате попадания автомобиля в водоем, одновременно погибли несколько человек.

К примеру, в ноябре 2003 года, в Умпале Варкавского края у моста в реку Дубна упал автомобиль Opel Kadett, погибли шесть человек. Тогда погибли три парня и три девушки в возрасте от 17 до 20 лет.

Трагическая авария такого типа произошла в новогоднюю ночь 2012 года, когда в Краславском крае в автоаварии погибли семь подростков. Автомобиль Mazda 626, на котором ехали семь человек, на повороте съехал с дороги и упал в реку Рудна. Все погибли. Один из подростков находился в багажном отделении.

У попавшей в аварию машины резина была в плохом состоянии. Кроме того, у нее не было техосмотра. Ни у одного из погибших в аварии в Краславском крае подростков не было водительских прав.

В свою очередь в начале 2014 года в волости Салгалес Озолниекского края на автодороге Блукас-Эмбурга двое мужчин погибли в ДТП, когда их автомобиль упал в реку Гарозес.