В студии дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" побывала активистка Анжелика Литвинович, которая организовала в Даугавпилсе уже пять мероприятий в поддержку Украины.
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"Он настраивает людей против Латвии". Активистка Анжелика Литвинович об Элксниньше и Даугавпилсе
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Анжелика соглашается с тем, что отставка Андрея Элксниньша глобально и сразу ничего не поменяет в головах даугавпилчан. Тем не менее, по словам активистки, мэр Даугавпилса уже годами пропагандирует антигосударственные нарративы.