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"Он настраивает людей против Латвии". Активистка Анжелика Литвинович об Элксниньше и Даугавпилсе

Саша Пилат rus.tvnet.lv
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В студии дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" побывала активистка Анжелика Литвинович, которая организовала в Даугавпилсе уже пять мероприятий в поддержку Украины.

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Анжелика соглашается с тем, что отставка Андрея Элксниньша глобально и сразу ничего не поменяет в головах даугавпилчан. Тем не менее, по словам активистки, мэр Даугавпилса уже годами пропагандирует антигосударственные нарративы.

"Он пытается внушить даугавпилчанам, что в Риге они никому не нужны, никому не интересны и что он один такой святой, которому действительно важно, как себя чувствуют люди в Даугавпилсе. Он таким образом настраивает людей против Латвии и против центрального государства. Получается, что пропадает вера в демократию как таковую".

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