Эстония следующая, если у Путина получится в Грузии?

Как протесты против "русского закона" об иноагентах в Грузии связаны с Эстонией, почему принятие скандального законопроекта необходимо правящей партии и почему время работает не на сторонников Путина в этой стране Кавказа. Об этом Rus.Postimees рассказал живущий в Тбилиси дипломат Валерий Чечелашвили.
После Михаила Саакашвили власть в Грузии с 2012 года контролирует партия "Грузинская мечта" и ее лидер, бизнесмен Бидзина Иванишвили. В 2023 году власти попытались продавить законопроект об "иноагентах", аналогичный российскому, что вызвало протесты, и документ был отложен.
В апреле 2024 года документ был принят во втором чтении, что снова привело к массовым протестам. Оппозиция уверена, что этот закон поставит крест на демократии и усилит зависимость от Москвы.
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