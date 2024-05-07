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Эстония следующая, если у Путина получится в Грузии?

Иван Скрябин rus.postimees.ee
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Девушка разговаривает с полицейскими, блокирующими улицу во время акции протеста в грузинской столице, Тбилиси, 30 апреля 2024 года.
Девушка разговаривает с полицейскими, блокирующими улицу во время акции протеста в грузинской столице, Тбилиси, 30 апреля 2024 года. Фото: EPA / Scanpix

Как протесты против "русского закона" об иноагентах в Грузии связаны с Эстонией, почему принятие скандального законопроекта необходимо правящей партии и почему время работает не на сторонников Путина в этой стране Кавказа. Об этом Rus.Postimees рассказал живущий в Тбилиси дипломат Валерий Чечелашвили.

После Михаила Саакашвили власть в Грузии с 2012 года контролирует партия "Грузинская мечта" и ее лидер, бизнесмен Бидзина Иванишвили. В 2023 году власти попытались продавить законопроект об "иноагентах", аналогичный российскому, что вызвало протесты, и документ был отложен.

В апреле 2024 года документ был принят во втором чтении, что снова привело к массовым протестам. Оппозиция уверена, что этот закон поставит крест на демократии и усилит зависимость от Москвы.

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