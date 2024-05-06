Заканчиваются праздничные выходные, а между тем в уходящий день произошло много важных событий - канцлер Германии Олаф Шольц посетил Ригу, МИД России пригрозил странам Балтии, а Джо Байден может объявить о своем решении не баллотироваться на выборах. Об этих и других новостях понедельника, 6 мая, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 6 мая ⟩ Олаф Шольц посетил Ригу, Россия грозит странам Балтии и огромный штраф за вылов рыбы
Новости Латвии:
Сегодня, 6 мая, в Риге прошла встреча премьер-министра Эвики Силини с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Эстонии Каей Каллас и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.
Отдельные депутаты могут предложить не менять установленный на данный момент 18-летний возраст в отношении покупки пива, сидра и вина, распространив запланированное ограничение на 20 лет только на более крепкие алкогольные напитки.
Видземский районный суд за поимку семи ручьевых форелей (кумжа) в национальном парке Гауя приговорил мужчину к общественным работам и обязал заплатить около 5000 евро ущерба, свидетельствует публично доступный приговор.
Торговцы все как один отрицают, что политика наценки на импортные и местные продукты питания различается. Даже представитель производителя о выводе Совета по конкуренции говорит: "Не особо понимаю подход торговцев, это даже не логично - закупают дешевле и продают дешевле. Если бы закупали дешевле и продавали дороже, прибыль была бы еще больше". В чем же соль? Конкурентоспособность! Местные производители продуктов питания в большинстве своем не способны соревноваться в плане цен с производителями соседних стран, отмечают торговцы. Более того, фрагментация не дает им позиций рыночной власти и возможности полностью защищать свои интересы.
Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") в прошлом году получил в виде зарплаты от Рижского самоуправления 68 408 евро, свидетельствует поданная им декларация должностного лица Службе госдоходов (VID) за 2023 год.
Pasažieru vilciens (PV) 15 декабря 2023 года начал пассажирские перевозки на трех новых электропоездах. Теперь на электропоездах каждый ежедневно может передвигаться гораздо чаще, но за сравнительно короткий период наблюдались различные проблемы.
За рубежом:
Россия будет реагировать на "враждебные действия" со стороны стран Балтии, заявила в воскресенье, 5 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению Владимира Зеленского, Бог защищает Украину руками ее воинов. Украинский президент записал видеообращение с поздравлением соотечественников с Пасхой в киевском Софийском соборе.
Со ссылкой на источники в Демократической партии США немецкое издание Der Spiegel пишет, что на съезде партии в Чикаго в августе 2024 года нынешний президент США Джо Байден объявит о своем решении не баллотироваться на предстоящих выборах. Вместо этого он номинирует на президентское кресло жену бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обаму.
Европейская организация потребителей (BEUC), предупредившая ЕС о возможном "гринвошинге", заявила, что в ее жалобе упомянуты 17 авиакомпаний.
Министерство климата вместе с эстонским морским кластером руководит проектом, который поможет восстановить украинский флот и порты, а также разминировать Черное море. Как только необходимые 500 миллионов евро будут найдены, эстонские предприниматели получат выгодные заказы.
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