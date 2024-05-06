Главное за 6 мая Олаф Шольц посетил Ригу, Россия грозит странам Балтии и огромный штраф за вылов рыбы

Торговцы все как один отрицают, что политика наценки на импортные и местные продукты питания различается. Даже представитель производителя о выводе Совета по конкуренции говорит: "Не особо понимаю подход торговцев, это даже не логично - закупают дешевле и продают дешевле. Если бы закупали дешевле и продавали дороже, прибыль была бы еще больше". В чем же соль? Конкурентоспособность! Местные производители продуктов питания в большинстве своем не способны соревноваться в плане цен с производителями соседних стран, отмечают торговцы. Более того, фрагментация не дает им позиций рыночной власти и возможности полностью защищать свои интересы.