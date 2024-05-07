После многомесячной задержки политически расколотая палата представителей США наконец-то одобрила выделение Украине военной помощи на сумму свыше $60 млрд. Это шаг, который уже давно надо было сделать. Спустя два года после начала масштабного вторжения России наблюдается усиление пессимизма по поводу способности Украины защищаться. Контрнаступление Украины, предпринятое прошлым летом, не достигло заявленных целей из-за постоянных задержек с поставками западного оружия, в то время как Россия увеличила военное производство и добилась небольших территориальных успехов. В результате растущий хор голосов начал вопрошать, а не настало ли для Украины и её союзников время переосмыслить цели и подумать об урегулировании на переговорах.

В истории Европы такое уже было. Аналогичный вопрос задавался в 1941 году – спустя два года после вторжения в Польшу и начала империалистических завоеваний нацистской Германии. В числе видных деятелей, которые агитировали против вступления США во Вторую мировую войну, был Чарльз Линдберг, который утверждал, что никаких шансов на успех нет и что будет лучше, если война в Европе "закончится без окончательной победы".

Такие рассуждения звучат пугающе похоже на пораженческие разговоры по поводу перспектив Украины, однако имеется одно ключевое отличие: в 1941 году ситуация была гораздо мрачнее. К концу 1941 года нацистская Германия оккупировала Францию, Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды и значительную часть Восточной Европы, а в июне того года она расширила свой охват, напав на СССР. Страны "оси" – Германия, Италия и Япония – казались непобедимыми.