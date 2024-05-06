ХАМАС принял условия соглашения о прекращении огня

В заявлении ХАМАС говорится, что ее лидер Исмаил Хания сообщил властям Катара и Египта об этом решении в телефонном разговоре. Две ближневосточные страны уже несколько месяцев выступают в качестве посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС.

Заявление было сделано через несколько часов после того, как Израиль призвал палестинцев начать эвакуацию из города Рафах на юге Газы в преддверии израильской военной операции. Израиль заявляет, что Рафах - последний бастион ХАМАС.

Подробности предложения пока не объявлены. Но в последние дни официальные лица Египта и ХАМАС заявили, что перемирие будет достигнуто в несколько этапов, в ходе которых ХАМАС освободит заложников в обмен на вывод израильских войск из сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

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