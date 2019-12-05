Посол РФ: русскоязычные жители стали заложниками политических игр коалиции

Русскоязычные жители Латвии стали заложниками политических игр правящей коалиции, которая в своих действиях опирается только на национально ориентированный латышский электорат, заявил в интервью Neatkarīgā rīta avīze посол России в Латвии Евгений Лукьянов.
В качестве примера он привел переход школ на латышский язык обучения. По словам посла, Россия понимает, что учиться нужно на языке страны, где человек родился и вырос, однако несомненно и то, что каждый ребенок имеет право на образование на родном языке и комфортную учебную среду.
"Создается впечатление, что коалиция взяла жесткий курс на создание национального, моноэтнического государства. Государственная власть и не скрывает, что строит общество на основе латышскости. Однако эта латышскость практически насаждается силой", - заявил Лукьянов. Коалиция хочет перевести на латышский язык и дошкольное обучение.
"Такую политику нельзя называть адекватной попыткой консолидации общества - она еще больше ограничит права русскоязычных жителей и будет способствовать росту напряжения в контексте национальных отношений", - сказал посол.
Также, по его словам, власти Латвии отрицают ощутимый вклад русского языка и культуры в развитие страны, "пытаются вычеркнуть века общей истории".
Лукьянов напомнил, что в Латвии по-прежнему огромное количество неграждан со значительно ограниченными правами.