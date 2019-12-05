Чт, 5.12.2019
Пришли какие-то мужики, принесли ланч в больших пластиковых пакетах, кинули их на асфальт и стали выдавать девушкам. Ланч нам выдавали как собакам - с пола. Дарья Орловская, участница конкурса красоты
1

Посол РФ: русскоязычные жители стали заложниками политических игр коалиции

Евгений Лукьянов

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Русскоязычные жители Латвии стали заложниками политических игр правящей коалиции, которая в своих действиях опирается только на национально ориентированный латышский электорат, заявил в интервью Neatkarīgā rīta avīze посол России в Латвии Евгений Лукьянов. 

В качестве примера он привел переход школ на латышский язык обучения. По словам посла, Россия понимает, что учиться нужно на языке страны, где человек родился и вырос, однако несомненно и то, что каждый ребенок имеет право на образование на родном языке и комфортную учебную среду. 

"Создается впечатление, что коалиция взяла жесткий курс на создание национального, моноэтнического государства. Государственная власть и не скрывает, что строит общество на основе латышскости. Однако эта латышскость практически насаждается силой", - заявил Лукьянов. Коалиция хочет перевести на латышский язык и дошкольное обучение.

"Такую политику нельзя называть адекватной попыткой консолидации общества - она еще больше ограничит права русскоязычных жителей и будет способствовать росту напряжения в контексте национальных отношений", - сказал посол.

Также, по его словам, власти Латвии отрицают ощутимый вклад русского языка и культуры в развитие страны, "пытаются вычеркнуть века общей истории". 

Лукьянов напомнил, что в Латвии по-прежнему огромное количество неграждан со значительно ограниченными правами.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ