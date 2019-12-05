Бешенство в Латвии? Скончавшаяся пациентка могла быть заражена неизвестным подвидом вируса

Когда женщина попала в больницу с проблемами со здоровьем, было известно, что ранее она была за границей, поэтому были проведены анализы на наличие возможных инфекций, в том числе и бешенства.

По словам Семенова, бешенство можно идентифицировать по поврежденным деснам, что в таких случаях очень существенно, однако у женщины они констатированы не были.

Даже после вскрытия десны покойной были "как у ребенка", что очень удивило медиков.

Второй симптом - боязнь воды, которую ощущает пациент, однако в этом случае не было точно установлено, боится ли пациентка шума или воды, указал руководитель больницы. Поэтому невролог сделал вывод, что женщина, скорее всего, страдала от проблем психического характера, поэтому она была отправлена в соответствующее медучреждение, где впоследствии умерла.

Семенов допустил, что пациентка страдала от подвида вируса, с которым латвийские медики до этого случая не сталкивались.

Однако, чтобы исключить вероятность того, что на каком-то этапе определения диагноза была допущена ошибка, в больнице начато расследование.

После несчастного случая в больнице была проведена дезинфекция и вакцинация персонала обоих медучреждений и Службы неотложной медицинской помощи, работники которой имели контакт с пациенткой.

Напомним, последний случай инфицирования бешенством в Латвии был зафиксирован в 2003 году.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая указала, что эпидемиологи SPKC в настоящее время организуют профилактические мероприятия в связи с полученной информацией о вышеупомянутой пациентке.

В сотрудничестве с научным институтом безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды BIOR центр организовал лабораторное исследование материалов пациентки, и первоначальные результаты тестов указывают на бешенство.

Эпидемиологи SPKC продолжают работу по выявлению лиц, которые имели достаточный для заражения контакт с пациенткой.

Риск заражения оценивается в каждом конкретном случае, и при необходимости назначается вакцинация против бешенства.

По словам представителя SPKC, вакцинация против бешенства была начата для 60 человек. SPKC организовал поставку дополнительных вакцин против бешенства в медицинские учреждения Даугавпилса.

Два последних случая заболевания бешенством среди животных в Латвии были зарегистрированы в 2012 году, а последние случаи бешенства среди людей в Латвии были зарегистрированы в 1993, 1996 и 2003 годах. В каждом случае было зарегистрировано заболевание только одного человека.