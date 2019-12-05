Ушаков готов участвовать во внеочередных выборах Рижской думы

На вопрос, как оценивается такой шаг в партии, Урбанович ответил, что не будет публично комментировать то, что происходит внутри партии.

"Мы справимся", - заверил он.

На вопрос, планирует ли "Согласие" участвовать во внеочередных выборах в одном списке с партией "Честь служить Риге" (ЧСР), как это было раньше, Урбанович ответил, что таких планов нет и, скорее всего, не будет.

Приближенные к Ушакову анонимные источники рассказали агентству LETA, что Ушаков может участвовать во внеочередных выборах в Рижскую думу, если будут приняты поправки к закону, позволяющие избранной на внеочередных выборов думе работать до 2025 года.