Ушаков готов участвовать во внеочередных выборах Рижской думы

Депутат Европарламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") готов участвовать во внеочередных выборах Рижской думы, если таковые состоятся, подтвердил агентству LETA лидер "Согласия" Янис Урбанович.
На вопрос, как оценивается такой шаг в партии, Урбанович ответил, что не будет публично комментировать то, что происходит внутри партии.
"Мы справимся", - заверил он.
На вопрос, планирует ли "Согласие" участвовать во внеочередных выборах в одном списке с партией "Честь служить Риге" (ЧСР), как это было раньше, Урбанович ответил, что таких планов нет и, скорее всего, не будет.
Приближенные к Ушакову анонимные источники рассказали агентству LETA, что Ушаков может участвовать во внеочередных выборах в Рижскую думу, если будут приняты поправки к закону, позволяющие избранной на внеочередных выборов думе работать до 2025 года.
С самим Ушаковым агентству LETA связаться не удалось.