В Риге прошло шествие в защиту доступности образования на русском языке

Во время акции протеста некий мужчина поднял российский флаг, что стало предметом разногласий среди собравшихся. Несмотря на то, что другие собравшиеся указали мужчине на неоправданность его действий, он продолжал спорить с ними и флаг не убрал.

На протестующих поверх курток и пальто были надеты майки, к которым были прикреплены значки с надписью на английском языке: "Русские школы навсегда!". Также было подготовлено несколько плакатов на английском языке с надписями: "Остановите лингвистический геноцид!", "Наш язык - это наша душа, наши права!" и др.

Протестующие также держали плакаты с надписями на латышском языке, например: "Учить латышский язык - да! Учиться на латышском языке - нет!".

Начало шествия к памятнику Свободы сопровождалось громкой маршевой музыкой, а во время самого шествия участники громко скандировали: "Руки прочь от русских школ!". Эти слова сопровождались барабанным боем и свистом.

Как заявил сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов, обычно такие шествия проходят по субботам, но в этот раз выбран рабочий день, чтобы люди могли присоединиться к мероприятию после работы.