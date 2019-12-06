Запрет можно обойти! Реклама быстрых кредитов никуда не исчезла

С середины этого года запрещена реклама кредитов, предусмотренных для частных лиц. Однако реклама везде! А что кредиторы? Услуги, которые предусмотрены для частных лиц, всё ещё рекламируют. Только на месте "мы вам одолжим" значится более располагающее "мы вам поможем". Или, например, если рекламируют, то не кредиты, а только предприятие...