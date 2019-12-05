Убийство мужчины у т/ц в Кенгарагсе: против охранников выдвинуты обвинения

Обвинение было предъявлено двум лицам за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть жертвы по неосторожности. За данное преступление может грозить лишение свободы от трёх до 15 лет, сообщила представитель прокуратуры Лаура Маевска.

В настоящее время расследование продолжается, однако более подробных комментариев в прокуратуре не предоставляют.

Как ранее сообщалось, 5 января жители Кенгарагса у одного из местных торговых центров заметили лежащего на земле мужчину без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть, а на теле мужчины были видны следы побоев.

Полиция выяснила, что погибший находился в помещении центра и, по данным свидетелей, его за одежду вытащили двое мужчин в форме охранников. Он не сопротивлялся, а на его лице была видна кровь.