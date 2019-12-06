В Мексике 23 человека были похищены из реабилитационного центра

Вооруженные мужчины в центре Мексики похитили 23 человека из клиники по реабилитации наркоманов. Об этом 5 декабря сообщили власти.
13 из похищенных людей позднее были освобождены, а судьба остальных десяти - неизвестна.
Очевидца рассказали, что большая группа вооруженных мужчин на нескольких машинах прибыла и вторглась в частную клинику в штате Гуанахуато.
"У нас есть 23 имени (похищенных), 13 из которых позднее были найдены, а десять пропали", - сообщил журналистам прокурор штата Карлос Самарипа.
"Некоторые из них (освобожденных) ранены и по понятным причинам очень неохотно рассказывают, что произошло".
Во время вторжения в клинике было в общей сложности 30 человек.
Мексиканские наркоторговцы использовали реабилитационные центры, чтобы скрыть дилеров или найти там клиентов. Конкурирующие банды иногда нападают на реабилитационные центры, чтобы убить наркоторговцев или завербовать в дилеры наркоманов.