В Мексике 23 человека были похищены из реабилитационного центра

13 из похищенных людей позднее были освобождены, а судьба остальных десяти - неизвестна.

Очевидца рассказали, что большая группа вооруженных мужчин на нескольких машинах прибыла и вторглась в частную клинику в штате Гуанахуато.

"У нас есть 23 имени (похищенных), 13 из которых позднее были найдены, а десять пропали", - сообщил журналистам прокурор штата Карлос Самарипа.

"Некоторые из них (освобожденных) ранены и по понятным причинам очень неохотно рассказывают, что произошло".

Во время вторжения в клинике было в общей сложности 30 человек.