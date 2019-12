Видео и фото: в Таллинне проникшая на строительный объект лиса решила поиграть в прятки

ÜKS KAVALPEA, KES MEIEGA PEITUST MÄNGIS Eile varahommikul saime teate, et Tallinnas, Pärnu mnt 31 ehitusobjektil luusib ringi kärntõve kahtlusega noor rebane. Oma retkega oli nooruk jõudnud juba 7. korrusele ning objektil töötavad ehitusmehed olid mures, kuidas ta küll alla saab. Meie vahva Merilin Laud oli koheselt valmis rebasele appi tõttama ning juba 30. minuti pärast oli tal kaitsekiiver peas ja mõtetes kindel plaan, see hädaline kinni püüda. Keda aga polnud, oli rebane. Seega jõuti ühisele järeldusele, et reinuvader on ikkagi leidnud ise tee väljapääsuni. Merilin pakkis oma varustuse kokku ja läks rahuliku südamega objektilt minema. Natuke enne kolme helises taas ühingu telefon. Rebast märgati 6. korrusel ning, et vältida taaskord lõputut otsimist ja peituse mängimist sulgesid töömehed ta ühte korterisse. Võiks ju arvata, et mis see rebase püüdmine ära ei ole, aga nurka surutud ja hirmul loom on päris riiakas ning suutis oma vastuhakkamisega ära lõhkuda ka kahva, millega Merilin teda püüdma läks. Aga Merilin pole naine, kes jänni jääb, ning peale väikest pusimist oli rebane käes ja korralikult trantspordipuuri suletud. Suured tänu Pärnu mnt 31 ehitusobjekti töömehed, kes abiks olid. No ja kus on parimad tingimused ja parim ninaesine, et rebane saaks kätte oma rohud ning võimaluse rahus terveneda. Eks ikka Paides, meie Virge Võsujalg juures. Seega võttiski Merilin suuna Paide poole, kus rebasenooruki vastuvõtmiseks oli kõik juba valmis. Korralik hoolitsus ja ravi, ning sellel iludusel on peagi taas võimalus loodusesse naasta terve ja tugevana. Kui soovid meid toetada, siis, Helista: Nr 9009933 – annetad 5€ Nr 9009955 – annetad 25€ (Toimib ainult Eesti numbrilt helistades!) (kuula palun kogu jutt ära, sest muidu annetust ei toimu!) Toetuse võib saata ka pangakontole: EESTI METSLOOMAÜHING Swedbank EE952200221067573100 SWIFT/BIC kood: HABAEE2X Selgituseks: "Metsloomade abistamiseks!" Toetust saab ka saata PayPal kontole: https:/www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=S4NU4QQJ3WVJW&source=url Aitäh kõigile meie toetajatele! ❤️