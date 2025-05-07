Фото Приют Ulubele нашел пса, пропавшего несколько лет назад

Приют для животных Ulubele вечером 6 мая сообщил, что нашел собаку, которая в государственном регистре значилась как "пропавшая 28.01.2020".
В социальной сети Facebook приют пишет: "22 января 2020 года в Ulubele полностью анонимно, без микрочипа или какой-либо другой идентификации, от ловцов поступила собака в возрасте примерно шести лет, найденная на улице Салнас в Пурвциемсе, Рига. Чипировали/зарегистрировали, сделали прививки. Вероятно, стресс и тоска по предыдущей жизни сделали свое дело, и песик, пробыв в приюте всего шесть дней, во время прогулки сбежал.
Несмотря на то, что мы обследовали окрестности, разместили объявление о пропаже и сообщили об исчезновении в LDC, пес-мальчик как в воду канул. Все эти долгие годы о нем никто не заявлял. Возможно, собака вернулась в свой прежний дом, к своему хозяину.
Пса снова заметили одного 1 мая на улице Гранита в Риге, рядом с автозаправочной станцией. Как нам удалось выяснить у сотрудников АЗС, раньше эту собаку там никто не видел. Сейчас у пса есть особая примета - огромная опухоль в области шеи и груди".
Приют призывает посмотреть видео, которое разместил в комментариях к публикации.
"Возможно, вы узнаете собаку и располагаете информацией о ее владельце и о том, где они жили. Сообщите по телефону 25473333
Возможно, песик отправился к людям за помощью, потому что с его хозяином случилось что-то плохое или ему нужна помощь. Состояние здоровья собаки говорит о том, что ее хозяин, вероятно, очень беден.
Ulubele обеспечит для собаки необходимые ветеринарные обследования. Если вы можете поддержать, спасибо вам большое! Сегодня мы назвали собаку Марко. Это в честь знаменитого путешественника Марко Поло. Анализы крови Марко относительно неплохие для 11-летней собаки".
Приют также благодарит всех, кто принимал участие в поисках и отлове пса. В ближайшие дни специалисты приюта и ветеринары решат, можно ли провести ему операцию.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!