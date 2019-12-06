Семья Бункуса: полиция вводит общественность в заблуждение

Год назад, 4 декабря, глава Госполиции Интс Кюзис в LNT сказал, что дело близится к завершению, поскольку получено достаточно доказательств и фактов, чтобы сказать, кто и как совершил это преступление.

В свою очередь в мае этого года руководитель криминальной полиции Андрей Гришин сказал, что расследование на стадии завершения.

Однако брат убитого адвоката Кристап Бункус заявляет, что спустя полтора года не видно никакого прогресса в рассмотрении дела.

"В нашем распоряжении нет никакой информации, что мог бы быть достигнут прогресс, а именно - новости от полиции о подозреваемом нет", - сказал в TV3 Бункус.

Кристап Бункус упрекает Кюзиса в том, что год назад, говоря о прогрессе, он ввёл в заблуждение общественность.

В Госполиции программе отказались давать комментарии, заявив в открытом письме, что "вся информация, которая могла быть предоставлена публично, уже предоставлена. Повторно напоминаем, что расследование полиции не может происходить публично".

Семья Бункуса, считает, что убийство брата может быть связано с ликвидацией банка ABLV. Как сообщается, Мартиньш Бункус претендовал на должность ликвидатора банка.

Напомним, Мартиньш Бункус был застрелен в прошлом году, 30 мая, когда он на автомобиле ехал мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства возле места происшествия была обнаружена машина с поддельным номером, которая, скорее всего, была связана с преступлением. Убийство Бункуса остается нераскрытым.