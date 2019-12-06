Знаменитое вечернее платье принцессы Дианы продают. Сколько оно стоит?

Культовое тёмно-синее бархатное вечернее платье принцессы Дианы, в котором она танцевала с актёром Джоном Траволтой, отправилось на аукцион. Сколько стоит это легендарное платье?
В этом наряде принцесса Диана появилась на государственном ужине в Белом доме в 1985 году, и была запечатлена в танце под песню из фильма Saturday Night Fever ("Лихорадка субботнего вечера") с актёром Джоном Траволтой.
Предполагается, что это платье на аукционе Kerry Taylor Auctions обойдётся покупателю в сумму до 550 000 евро.
Галерея: Платье, в котором принцесса Диана танцевала с Джоном Траволтой
Видео: Джон Траволта о танце с принцессой Дианой