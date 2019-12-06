Америкс пока не определился, будет ли участвовать в выборах в Рижскую думу

Депутат Европарламента, бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс ("Честь служить Риге", ЧСР) еще не решил, будет ли участвовать во внеочередных выборах в Рижскую думу. Об этом он сказал агентству ЛЕТА.
По его словам, ЧСР планирует участвовать в выборах, если таковые состоятся, и одним из лидеров партии мог бы стать нынешний председатель Рижской думы Олег Буров.
Вопрос о том, пойдет ли ЧСР на выборы в одном списке с "Согласием", пока открыт.
Америкс оценивает предложение Министерства охраны среды и регионального развития как сведение политических счетов.