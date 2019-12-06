Пт, 6.12.2019
Если хочется в холоде жить, можно топить один раз в день. А я холод не люблю. Я хочу, чтобы мне было нормально. Милда Романова, жительница заброшенной железнодорожной станции

Америкс пока не определился, будет ли участвовать в выборах в Рижскую думу

Андрис Америкс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Депутат Европарламента, бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс ("Честь служить Риге", ЧСР) еще не решил, будет ли участвовать во внеочередных выборах в Рижскую думу. Об этом он сказал агентству ЛЕТА. 

По его словам, ЧСР планирует участвовать в выборах, если таковые состоятся, и одним из лидеров партии мог бы стать нынешний председатель Рижской думы Олег Буров.

Вопрос о том, пойдет ли ЧСР на выборы в одном списке с "Согласием", пока открыт.

Америкс оценивает предложение Министерства охраны среды и регионального развития как сведение политических счетов.

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