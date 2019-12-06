The Bell: Патриарх Кирилл летает на самолете за $43 миллиона

Как выяснили журналисты издания, этот самолет в период с 2013 по 2016 год принадлежал офшорному предприятию Helter Management Ltd, который входит в группу лиц российского госбанка ВТБ, пишет "Медуза".

После этого самолет был перерегистрирован в Сан-Марино и получил бортовой номер T7-ZZZ. Оператор самолета - предприятие Skyline Aviation SRL.

Это предприятие - оператор еще двух самолетов, получивших на этой неделе широкую известность благодаря двум расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Оба упомянутых самолета связаны с ВТБ, их использовали телеведущая Наиля Аскер-заде и супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева.

Еще два самолета в управлении Skyline также принадлежали офшорам, аффилированным с ВТБ.

Из открытых источников The Bell узнал, что чаще всего на джете Gulfstream G450 летал патриарх, а также чиновники администрации президента — Сергей Иванов, Юрий Трутнев, Николай Цуканов и другие.