Пт, 6.12.2019
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The Bell: Патриарх Кирилл летает на самолете за $43 миллиона

ФОТО: AFP/SCANPIX

Глава Российской православной церкви патрирах Кирилл регулярно пользуется частным самолетом Gulfstream G450, стоимость которого составляет примерно 43 миллиона долларов, свидетельствует расследование The Bell.

Как выяснили журналисты издания, этот самолет в период с 2013 по 2016 год принадлежал офшорному предприятию Helter Management Ltd, который входит в группу лиц российского госбанка ВТБ, пишет "Медуза".

После этого самолет был перерегистрирован в Сан-Марино и получил бортовой номер T7-ZZZ. Оператор самолета - предприятие Skyline Aviation SRL.

Это предприятие - оператор еще двух самолетов, получивших на этой неделе широкую известность благодаря двум расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Оба упомянутых самолета связаны с ВТБ, их использовали телеведущая Наиля Аскер-заде и супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева

Еще два самолета в управлении Skyline также принадлежали офшорам, аффилированным с ВТБ. 

Из открытых источников The Bell узнал, что чаще всего на джете Gulfstream G450 летал патриарх, а также чиновники администрации президента — Сергей Иванов, Юрий Трутнев, Николай Цуканов и другие. 

Патриарх часто пользуется и другими дорогими самолетами. В РПЦ утверждают, что их предоставляют частные меценаты. 

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