Пт, 6.12.2019
Мы живем в Европейском Союзе, 21-й век! Европа - одно из самых цивилизованных мест в мире! Это относится и к Латвии, хотя многие часто не хотят в это верить. Артис Дрезиньш, журналист

Жители Руиены встретили Пуце колоннами сельхозтехники, парализовав центр города
Видео

Трактор убирает снег

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, прибывшего сегодня на встречу с жителями Руиены, встретили километровой колонной сельхозтехники, которая парализовала центр города, сообщил депутат Руиенской думы Мадарс Калниньш.

На встречу с Пуце в дом культуры пришли сотни людей разных поколений, а также председатели Валмиерской, Стренчской и Смилтенской думы. 

"Настроение жителей было очень воинственным, но обстановку удалось нормализовать, и вопросы министру задавали в течение двух часов", - сказал Калниньш. 

По его словам, Пуце не удалось убедить жителей Руиены в том, что после присоединения к Валкскому краю их уровень жизни улучшится.

Они аплодировали выступлению мэра Валмиеры Яниса Байкса, который подтвердил, что Валмиерский край готов объединиться с Руиенским и Наукшенским краями, как это было исторически, а для Валки как приграничного города нужно отдельное решение. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ