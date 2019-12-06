Жители Руиены встретили Пуце колоннами сельхозтехники, парализовав центр города
Министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, прибывшего сегодня на встречу с жителями Руиены, встретили километровой колонной сельхозтехники, которая парализовала центр города, сообщил депутат Руиенской думы Мадарс Калниньш.
Šodien Rūjienā diskusijas ar ministru Pūci par reģionālo reformu. Rūjienas novada iedzīvotāji Kungu sagaida ar smago tehniku. #reģionālāreforma pic.twitter.com/z7nMXV7Sdf— Mārtiņš Ķibers (@DzhoRockets) December 6, 2019
На встречу с Пуце в дом культуры пришли сотни людей разных поколений, а также председатели Валмиерской, Стренчской и Смилтенской думы.
"Настроение жителей было очень воинственным, но обстановку удалось нормализовать, и вопросы министру задавали в течение двух часов", - сказал Калниньш.
По его словам, Пуце не удалось убедить жителей Руиены в том, что после присоединения к Валкскому краю их уровень жизни улучшится.
Они аплодировали выступлению мэра Валмиеры Яниса Байкса, который подтвердил, что Валмиерский край готов объединиться с Руиенским и Наукшенским краями, как это было исторически, а для Валки как приграничного города нужно отдельное решение.