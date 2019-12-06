Жители Руиены встретили Пуце колоннами сельхозтехники, парализовав центр города

Šodien Rūjienā diskusijas ar ministru Pūci par reģionālo reformu. Rūjienas novada iedzīvotāji Kungu sagaida ar smago tehniku. #reģionālāreforma pic.twitter.com/z7nMXV7Sdf — Mārtiņš Ķibers (@DzhoRockets) December 6, 2019

На встречу с Пуце в дом культуры пришли сотни людей разных поколений, а также председатели Валмиерской, Стренчской и Смилтенской думы.

"Настроение жителей было очень воинственным, но обстановку удалось нормализовать, и вопросы министру задавали в течение двух часов", - сказал Калниньш.

По его словам, Пуце не удалось убедить жителей Руиены в том, что после присоединения к Валкскому краю их уровень жизни улучшится.