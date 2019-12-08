Что будет с ресторанной индустрией в 2020 году: основные тенденции

Своими прогнозами делятся старший вице-президент по исследованиям Американской национальной ассоциации ресторанов Хадсон Риле и профессор кулинарного менеджмента в Университете штата Мичиган Аллан Шервин.

Увеличится интерес к местным продуктам

Шервин говорит, что в новом году продолжит расти популярность употребления местных продуктов. Для любителей местной продукции важно, чтобы финансы оставались в их стране, в местных хозяйствах, а не обрабатывались для транспортировки.

"Люди все чаще обращают внимание на продукты, которые были "выращены на ферме" и являются органическими. Эта тенденция останется важной и в ближайшие годы", говорит он.

Кухни открытого типа

Профессор кулинарного менеджмента предсказывает, что рестораны будут продолжать использовать концепцию открытой кухни, которая показывает гостям, как работают повара.

"Люди хотят видеть, как именно готовится их блюдо. Они хотят чувствовать себя частью этого процесса, а не просто наслаждаться вкусом еды", говорит Шервин.

В детском меню чаще начнут предлагать цельнозерновые супер-блюда, такие как киноа, а также блюда мировой кухни.

"Мы прогнозируем, что в детских меню станет доступно больше полезных продуктов, которые позволят детям исследовать новые вкусы", - говорит Риле.

"Мы можем ожидать, что детское меню будет включать более глобальные вкусы - от средиземноморской кухни до западноафриканской".

Он также отмечает, что все больше ресторанов разрабатывают детские меню, в которых основное внимание уделяется цельнозерновым продуктам, таким как киноа и хлеб из цельной пшеницы, а не простым продуктам с низким содержанием углеводов, таким как белый хлеб.

ФОТО: Flickr/William C

Движение zero waste повлияет на пищевую и ресторанную индустрию

Компостирование и отказ от покупки продуктов с лишней или расточительной упаковкой - это все способы, которыми повара и рестораны в 2020 году будут внедрять в кухню тенденцию zero waste.

"Приготовление пищи без отходов - это отметка времени, потому что молодое поколение потребителей ценят это в ресторанах и хотят поддерживать более экологичные заведения. Это также хорошо для бизнеса и помогает ресторанам снизить расходы, а также быть более дружественными окружающей среде", говорит Реле.

Рестораны расширят возможности выбора и подачи еды

"Концепт "еда на вынос" больше не будет концентрироваться только на пицце и на фаст-фуде. Из-за быстрого образа жизни людей рестораны также адаптируют и готовят специальные меню для доставки на дом", отмечает Реле.

Однако специалисты уверены, что несмотря на такие возможности доставки, люди по-прежнему будут собираться в ресторанах, чтобы насладиться уникальным социальным опытом.

"Есть две причины, по которым люди ходят в ресторан: комфорт и общение", - говорит Реле.