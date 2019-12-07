Люди прыгали из окон с пятого этажа: пожар в центре Одессы

В Украине в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали в общей сложности 30 человек. Восемь человек погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести, со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу, 7 декабря, сообщает Deutsche Welle.
Пожар начался около 10 часов утра в среду, 4 декабря.
Сообщается, что возгорание произошло на третьем этаже. Площадь пожара быстро распространилась, достигнув 4 тысяч кв. м.
Как писали украинские СМИ, ссылаясь на рассказы очевидцев, спасаясь от пламени, люди прыгали из окон с пятого этажа на припаркованные машины.
Отмечается, что Одесский колледж находился в доме, являющемся памятником архитектуры, в самом центре Одессы.
Возможными причинами возгорания полиция считает поджог или неисправный удлинитель. По факту пожара было открыто уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Работы на месте трагедии продолжаются.
Видео: Спасательные работы на месте трагедии