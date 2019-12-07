Сб, 7.12.2019
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Люди прыгали из окон с пятого этажа: пожар в центре Одессы

Пожар в центре Одессы

ФОТО: SIPA/Scanpix

В Украине в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали в общей сложности 30 человек. Восемь человек погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести, со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу, 7 декабря, сообщает Deutsche Welle. 

Пожар начался около 10 часов утра в среду, 4 декабря.

Сообщается, что возгорание произошло на третьем этаже. Площадь пожара быстро распространилась, достигнув 4 тысяч кв. м.

Как писали украинские СМИ, ссылаясь на рассказы очевидцев, спасаясь от пламени, люди прыгали из окон с пятого этажа на припаркованные машины. 

Отмечается, что Одесский колледж находился в доме, являющемся памятником архитектуры, в самом центре Одессы.

Возможными причинами возгорания полиция считает поджог или неисправный удлинитель. По факту пожара было открыто уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. 

Работы на месте трагедии продолжаются.

Видео: Спасательные работы на месте трагедии

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