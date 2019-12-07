Люди прыгали из окон с пятого этажа: пожар в центре Одессы

В Украине в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали в общей сложности 30 человек. Восемь человек погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести, со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу, 7 декабря, сообщает Deutsche Welle.