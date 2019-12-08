Опрос: уровень агрессивности в обществе за год существенно не изменился

В рамках опроса, проведенного в августе этого года, жителей Латвии попросили ответить, как часто они испытывают желание расстрелять тех, кто делает жизнь в стране такой, какая она есть на данный момент.

Согласно результатам опроса, время от времени такое желание ощущают 24,5% опрошенных, а часто - еще 11,4% респондентов. Год назад 24,9% респондентов признались, что иногда ощущают такое желание, а 10,3% опрошенных заявили, что им часто в голову приходят такие мысли. В 2017 году периодически об этом задумывались 26% респондентов, а часто - 13,7%.

55,5% опрошенных в этом году никогда не ощущали подобных желаний, а еще 9% не смогли дать конкретного ответа на вопрос.