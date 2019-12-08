Фото: В забеге Дедов Морозов приняли участие около 1500 человек

Это число больше, чем в предыдущие годы, сообщила агентству LETA руководитель организации "Др. Клоун" Марианна Миловская.

Доходы от продажи билетов для участия в забеге будут переданы благотворительной организации "Др. Клоун", члены которой помогают детям, попавшим в больницу, преодолеть негативные эмоции, что способствует их выздоровлению.

Точная сумма собранных пожертвований будет объявлена в начале следующей недели.

В этом году благотворительный забег Дедов Морозов прошел в 12-й раз.