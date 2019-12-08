Пн, 9.12.2019
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"Машина под списание": Валерия рассказала про ДТП, в которое попал ее сын

ФОТО: https://www.instagram.com/valeriya/?hl=en

Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин вместе с компанией друзей попал в страшное ДТП на новой трассе М-11 в направлении Санкт-Петербурга. Молодой человек госпитализирован. Об этом пишет издание StarHit.ru.

На своей странице в Instagram звезда рассказала, что Арсений действительно попал в ДТП. 

"Друзья, спасибо всем за беспокойство. Во избежание кривотолков, скажу: Арсений действительно попал в аварию недалеко от Питера. В машине было несколько человек, во время инцидента он спал на заднем сидении", - написала она.

Известно, что все пассажиры получили разные травмы, но самая тяжелая досталась девушке - у неё перелом руки.

"Машина под списание, но слава Богу, все живы", - подытожила певица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, спасибо всем за беспокойство. Во избежание кривотолков, скажу: Арсений действительно попал в аварию недалеко от Питера. В машине было несколько человек, во время инцидента он спал на заднем сидении. . Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжёлая досталась девушке- у неё перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы. Дорогие мои, если есть возможность избежать путешествия на автомобиле в зимний сезон, то надо это делать, дороги слишком опасны. Берегите себя. @arseniy_shulgin

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Как ранее сообщалось, компания молодых людей отправилась в поездку по новой платной дороге. Молодые люди веселились и пели. В машине была новая возлюбленная Арсения, девушка по имени Лиана.

В какой-то момент машину занесло и она врезалась в отбойник.

Молодой человек разместил в сторис кадры, на который видно, что произошло ДТП. Издании сообщает, что у сына певицы разбита нижняя часть лица. Работники скорой помощи зашили парню губу и поместили в госпиталь. 

"Арсений под Питером попал в аварию. Он в больнице со своей девушкой, у нее открытый перелом. Детский сад", - цитирует StarHit.ru слова близких парня. 

Сам Шульгин подписал снимок словами: "Берегите себя".

Журналисты сообщают, что он сделал видеообращение, о том, что у него все хорошо. Его девушка получила перелом руки, но уже все хорошо. 

"Жесть, конечно, но никто не гнал, ехали тихо, просто машину занесло из-за погодных условий", - сказал он. 

Напомним, что Арсений Шульгин младший сын Валерии от первого брака.

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