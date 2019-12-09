Новая "Мисс Вселенная" - красавица и борец с неравенством и насилием из ЮАР

Накануне, 8 декабря, в американском городе Атланта, штат Джорджия, прошел финал конкурса красоты "Мисс Вселенная". Всего в состязании приняли участие 90 девушек со всего мира.
Первое место и корона победительницы достались красавице из Южно-Африканской Республики.
26-летняя Зозибини Тунзи стала третьей представительницей ЮАР, которой удалось завоевать главный титул на этом конкурсе. Как сообщают СМИ,
девушка не только является моделью, но и активно занимается проблемами насилия, связанного с гендерным неравенством и стереотипами.
Помимо этого, она выступает за популяризацию естественной красоты и против навязанных обществом бьюти-стандартов.
"Я выросла в мире, где женщина, которая выглядит так, как я, никогда не считалась красивой. Я думаю, сегодня это время закончилось. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и видели свое отражение",
- отметила новоиспеченная королева красоты после награждения.
Во время конкурсных интервью девушка не раз говорила о том, что каждой женщине важно найти свое место.
Зозибини уверена, что представительницам прекрасного пола следует стремиться занимать руководящие должности и становиться лидерами в той или иной области.
Тунзи - представительница африканского народа коса. Она выросла в небольшом городке Тсоло, подавляющее число жителей которого как раз принадлежат к этой народной группе и говорят на собственном языке. Кстати, в той же провинции ЮАР, что и новая "Мисс Вселенная", родились и выросли президенты страны Нельсон Мандела и Табо Мбеки.
Звание первой вице-мисс досталось 24-летней Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико. Третье место заняла 25-летняя София Арагон из Мексики.