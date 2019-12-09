Пн, 9.12.2019
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Новая "Мисс Вселенная" - красавица и борец с неравенством и насилием из ЮАР

ФОТО: ELIJAH NOUVELAGE/REUTERS/Scanpix

Накануне, 8 декабря, в американском городе Атланта, штат Джорджия, прошел финал конкурса красоты "Мисс Вселенная". Всего в состязании приняли участие 90 девушек со всего мира.

Первое место и корона победительницы достались красавице из Южно-Африканской Республики.

26-летняя Зозибини Тунзи стала третьей представительницей ЮАР, которой удалось завоевать главный титул на этом конкурсе. Как сообщают СМИ,

девушка не только является моделью, но и активно занимается проблемами насилия, связанного с гендерным неравенством и стереотипами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Помимо этого, она выступает за популяризацию естественной красоты и против навязанных обществом бьюти-стандартов.

"Я выросла в мире, где женщина, которая выглядит так, как я, никогда не считалась красивой. Я думаю, сегодня это время закончилось. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и видели свое отражение",

- отметила новоиспеченная королева красоты после награждения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Во время конкурсных интервью девушка не раз говорила о том, что каждой женщине важно найти свое место.

Зозибини уверена, что представительницам прекрасного пола следует стремиться занимать руководящие должности и становиться лидерами в той или иной области.

Тунзи - представительница африканского народа коса. Она выросла в небольшом городке Тсоло, подавляющее число жителей которого как раз принадлежат к этой народной группе и говорят на собственном языке. Кстати, в той же провинции ЮАР, что и новая "Мисс Вселенная", родились и выросли президенты страны Нельсон Мандела и Табо Мбеки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ФОТО: Paras Griffin/AFP/Scanpix

Звание первой вице-мисс досталось 24-летней Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико. Третье место заняла 25-летняя София Арагон из Мексики.

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