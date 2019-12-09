На Аляске в -30 найден пятилетний мальчик с младенцем на руках

Все произошло после того, как в доме мальчика пропало электричество. Стало темно и он испугался, так как находился дома с младенцем один.

На мальчика были надеты лишь несколько легких вещей, а на ногах были носки, в свою очередь одежда младенца сразу не была понятна, рассказали представители полиции Аляски.

В тот момент температура воздуха на улице составляла примерно -31 градус. Дети от сильного холода пострадали.