Пн, 9.12.2019
Я думала, что раз не суждено летать, то, может, я успокоюсь, если хотя бы буду рядом с этими крылатыми машинами...Но я очень заблуждалась! Алина, пилот латвийской авиакомпании airBaltic

На Аляске в -30 найден пятилетний мальчик с младенцем на руках

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В штате Аляска, США, в ужасной мороз на улице был найден пятилетний мальчик в носках, который нес 18-месячного младенца, пишет The New York Times.

Все произошло после того, как в доме мальчика пропало электричество. Стало темно и он испугался, так как находился дома с младенцем один.

На мальчика были надеты лишь несколько легких вещей, а на ногах были носки, в свою очередь одежда младенца сразу не была понятна, рассказали представители полиции Аляски.

В тот момент температура воздуха на улице составляла примерно -31 градус. Дети от сильного холода пострадали.

Оба были доставлены в больницу, врачи предсказывают им быстрое выздоровление.

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