На Аляске в -30 найден пятилетний мальчик с младенцем на руках

В штате Аляска, США, в ужасной мороз на улице был найден пятилетний мальчик в носках, который нес 18-месячного младенца, пишет The New York Times.
Все произошло после того, как в доме мальчика пропало электричество. Стало темно и он испугался, так как находился дома с младенцем один.
На мальчика были надеты лишь несколько легких вещей, а на ногах были носки, в свою очередь одежда младенца сразу не была понятна, рассказали представители полиции Аляски.
В тот момент температура воздуха на улице составляла примерно -31 градус. Дети от сильного холода пострадали.
Оба были доставлены в больницу, врачи предсказывают им быстрое выздоровление.