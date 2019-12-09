"Согласие": ПАСЕ попросил оценить законность реформы образования в Латвии

В декабре 2019 года комитет ПАСЕ при участии международных экспертов рассмотрел доклад о сохранении лингвистического, культурного и этнического многообразия в Европе. Как заявили представители "Согласия", особое внимание комитет обратил на "фактическую ликвидацию эффективного и востребованного билингвального образования в латвийских школах нацменьшинств".

Комитет решил просить Венецианскую комиссию оценить соответствие ситуации нормам прав человека и стандартам демократии.

Члены комитета ПАСЕ и эксперты признали, что в некоторых странах ЕС наблюдается стремительный регресс в сфере защиты прав нацменьшинств, происходит ухудшение их позиций.

Было высказано непонимание реформ, проводимых правительством Латвии в государственных и частных школах, а также в вузах, указал глава латвийской делегации в ПАСЕ, депутат "Согласия" Борис Цилевич.

По его словам, "Согласие" удовлетворено решением комитета, так как уже ранее просило заключения Венецианской комиссии, но большинство Сейма отклонило это предложение.

"Правящая коалиция вводит общество в заблуждение, скрывая критические заключения ряда международных органов о стремительном сужении прав нацменьшинств на образование", - заявил Цилевич.