Пн, 9.12.2019
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"Согласие": ПАСЕ попросил оценить законность реформы образования в Латвии

Школа. Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Ответственный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попросил Венецианскую комиссию оценить законность реформы образования в Латвии, сообщили агентству LETA во фракции "Согласия". 

В декабре 2019 года комитет ПАСЕ при участии международных экспертов рассмотрел доклад о сохранении лингвистического, культурного и этнического многообразия в Европе. Как заявили представители "Согласия", особое внимание комитет обратил на "фактическую ликвидацию эффективного и востребованного билингвального образования в латвийских школах нацменьшинств". 

Комитет решил просить Венецианскую комиссию оценить соответствие ситуации нормам прав человека и стандартам демократии.

Члены комитета ПАСЕ и эксперты признали, что в некоторых странах ЕС наблюдается стремительный регресс в сфере защиты прав нацменьшинств, происходит ухудшение их позиций.

Было высказано непонимание реформ, проводимых правительством Латвии в государственных и частных школах, а также в вузах, указал глава латвийской делегации в ПАСЕ, депутат "Согласия" Борис Цилевич. 

По его словам, "Согласие" удовлетворено решением комитета, так как уже ранее просило заключения Венецианской комиссии, но большинство Сейма отклонило это предложение.

"Правящая коалиция вводит общество в заблуждение, скрывая критические заключения ряда международных органов о стремительном сужении прав нацменьшинств на образование", - заявил Цилевич. 

Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право - это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы.  

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