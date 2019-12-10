Эксперты назвали самый модный головной убор этой зимы

Эксперты назвали самый модный головной убор нынешней зимы - это так называемая шапка-бини (beanie cap).

Такой аксессуар в спортивном стиле был чрезвычайно популярен в нулевых, а впервые такие головные уборы появились еще в далеких 40-х годах прошлого века.

Нельзя сказать, что подобные модели исчезали из магазинов, но, как утверждают модные эксперты, в 2020 году они обретут особую популярность.

Стилисты при это рекомендуют обратить внимание на шапки без подворотов.

Сочетать такие модели можно как с пуховиками, так и с парками и экошубами (или, как их еще называют, - "чебурашками").

Однако модные эксперты советуют внимательно изучить состав бини. Чтобы шапка грела, в ней должно быть не менее 50% шерсти.