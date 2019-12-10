Эксперты назвали самый модный головной убор этой зимы

Зима - время, когда надо одеваться тепло, но это не повод забывать о модных тенденциях. В холодное время года по-прежнему можно и даже нужно выглядеть стильно.
Эксперты назвали самый модный головной убор нынешней зимы - это так называемая шапка-бини (beanie cap).
Такой аксессуар в спортивном стиле был чрезвычайно популярен в нулевых, а впервые такие головные уборы появились еще в далеких 40-х годах прошлого века.
Нельзя сказать, что подобные модели исчезали из магазинов, но, как утверждают модные эксперты, в 2020 году они обретут особую популярность.
Стилисты при это рекомендуют обратить внимание на шапки без подворотов.
Сочетать такие модели можно как с пуховиками, так и с парками и экошубами (или, как их еще называют, - "чебурашками").
Однако модные эксперты советуют внимательно изучить состав бини. Чтобы шапка грела, в ней должно быть не менее 50% шерсти.
Сейчас бини с удовольствием носят и многие звезды. Такие модели можно увидеть на Каре Делевинь, Софи Тернер, Кайе Гербер, Ирине Шейк и других звездных красавицах.