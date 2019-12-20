Вот и наступила долгожданная пора рождественских и новогодних праздников, когда все мы становимся будто окрыленными желанием творить добро и дарить любовь и радость своим близким. Однако кажущиеся с первого взгляда добрыми намерения могут в результате повлечь за собой предательство и безразличие по отношению к подаренному питомцу.

Многим приходила в голову идея подарить своему дорогому человеку маленький пушистый комочек на Рождество или Новый год, а некоторые даже не воплощали эту затею в жизнь и с гордостью вручали своим близким котят, щенят, шиншилл, кроликов и других домашних питомцев.

К сожалению, далеко не все подобные истории имеют счастливый конец. Многих зверьков, которые были уверены в том, что обрели семью на всю жизнь, просто бросают, при чем, самыми разными способами -

привозят в приют, бросают нового члена семьи на обочине дороги или вовсе подкидывают на крыльцо к ничего не подозревающим посторонним людям.

Например, в одной только Великобритании ежегодно в период с 23 по 27 декабря в приюты поступает более 3000 звонков от людей, желающих отдать животное в приют, свидетельствуют данные Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).

Страшно даже представить, насколько большими могут быть эти числа, если подсчитать всех животных, которых бросили в праздничный период по всему миру. Безусловно, хочется думать, что у нас в стране все по-другому и, жители Латвии намного ответственнее тех, кто дарит животных на Рождество и Новый год.

Однако я лично каждый год вижу достаточно "объявлений" в соцсетях о том, что кто-то ищет котенка или щенка в качестве рождественского или новогоднего подарка. Я понимаю, что, вероятно, эти люди руководствуются благими намерениями.

Я надеюсь, что те зверьки, которых уже подарили или еще подарят, все же окажутся в любящей семье, которая их никогда не предаст.

Домашние питомцы в качестве подарков - это очень щекотливая тема. Если вы все же обдумываете такой вариант, есть несколько аспектов, которые важно учесть при принятии такого ответственного решения. Не стоит также забывать и о нынешней ситуации в приютах по всему миру, в том числе и в Латвии.

Проходит час - трое животных оказываются в приюте

Казалось бы, Великобритания - это прогрессивная и цивилизованная страна, где случаи жестокого обращения с животными или предательства питомцев должны быть сведены к минимуму.

Но, к сожалению, как отмечает RSPCA, ежегодно в Великобритании в рождественский период каждый час в приюты попадают три питомца.

По данным благотворительной организации, в 2015 году за декабрь и январь в приюты было привезено 1367 домашних животных. Филиалы RSPCA в Британии были переполнены кошками и собаками. В частности, одной из самых часто отдаваемых в приют пород были популярные среди британцев стаффордширские бультерьеры.

Однако эта проблема касается не только собак, но и кошек.

Наоборот, по данным RSPCA, брошенные коты являются одной из главных забот большинства благотворительных организаций, занимающихся животными.

Ведущий приют на севере Англии Pawz for Thought отмечает, что только за ноябрь в приют попали 16 кошек, а в декабре их будет еще больше, не говоря уже о январе, когда праздники подойдут к концу. Животных бросали в самых разных местах - от кладбищ, до загруженных транспортным потоком автострад.

Теперь перед Pawz for Thought стоит нелегкая задача поиска новых домов для брошенных кошек. Однако, как указала волонтер Карен Бритт, в приюте действует очень строгая политика адопции в это время года. В качестве потенциальных подарков на Рождество приют животных не отдает.

"Много людей писали мне и предоставляли списки всего, что они хотят. Они говорят: "Я хочу дружелюбного кота, который не царапает мебель и любит играть". Они хотят то и это, и, даже не предоставив животному шанс привыкнуть к новому дому,

привозят кота обратно, потому что он не сидит у них на коленках или не особо любит играть", - указала Бритт.

В целом, ситуация весьма прискорбная. Приюты и благотворительные организации признают, что сразу после Рождества часто приходится принимать тяжелые и душераздирающие решения - многих любящих, пушистых существ попросту усыпляют, поскольку у приютов не хватает ресурсов на их содержание.

В свою очередь лондонский приют Battersea Dogs and Cats Home сообщает, что Рождество в их стенах - достаточно тихое время года, в приют приносят чуть меньше животных, чем обычно. Кризисный период начинается через несколько месяцев после зимних праздников.

"Исходя из нашего опыта, намного больше кошек и собак попадают в приют в районе марта и апреля, когда котята и щенки, которые выступили в качестве рождественских подарков, подрастают", - отмечает представитель Battersea Dogs and Cats Home Лиза Грэм.

Лондонский приют не единственное место, которое не отдает животных в течение рождественского сезона. Шотландское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA) не разрешает адопцию котят и щенят, чтобы они вдруг не стали подарком на Рождество.

Животных постарше в период с 19 декабря по 3 января "усыновлять" разрешается, но лишь по усмотрению персонала приюта.

Однако и животные постарше подвергаются определенному риску в праздничную пору. В частности Абердинский центр по спасению животных сталкивался с ситуациями, когда люди приносили старую собаку перед тем, как приютить маленького щенка. Как указывает менеджер центра Луиза Гриз, "к сожалению, это происходит чаще, чем мы думаем".

"Люди должны учитывать ответственность, которую они берут на себя, приютив любое животное. Им (питомцам - прим.ред.) необходимы внимание, забота и любовь, а это - пожизненное обязательство. Еда, услуги ветеринара и игрушки для предоставления умственной стимуляции, в этом есть и аспект финансовой ответственности за любое животное, который также стоит учитывать", - подчеркивает Гриз.

Сказать, что ситуация в цивилизованной Великобритании обстоит плачевно, не сказать ничего. Впрочем, все выглядит гораздо хуже, если мы обратим внимание на другие развитые государства.

Хозяева едут в отпуск, а животное - в приют

Между тем на другом земном полушарии, в Австралии, в рождественский период приюты для животных сталкиваются с несколько другой проблемой - люди уезжают в отпуск на праздники, а своего домашнего питомца сдают в приют.

"Достаточно часто люди уезжают за границу на рождественские праздники и, поскольку передержка стоит дорого, они предпочитают просто избавиться от животных", - увтерждает вице-президент Австралийского общества защиты животных Сью Томпсон.

Кроме того, по ее словам, с окончанием праздников многие горе-хозяева пытаются забрать своих любимцев назад.

"Они звонят, когда возвращаются, и спрашивают, могут ли они забрать своего питомца обратно. Мы этого никогда не позволяем", - указывает Томпсон.

В свою очередь исполнительный директор австралийского RSPCA Лиз Уокер заявляет, что располагает сведениями об увеличении количества доставленных в приюты животных в праздничный сезон, однако она все же советует не дарить кошек, собак и других зверей на Рождество.

"Процесс адопции должен быть тщательно обдуман и спланирован, поскольку домашнее животное - это ответственность на срок от 10 до 20 лет. Очень важно, чтобы одариваемый уже выразил сильное желание приютить животное. Нужно удостовериться, что этот человек способен быть ответственным хозяином для конкретного питомца", - отмечает Уокер.

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Прекратим скачки с острова на остров и узнаем, как обстоят дела с домашними животными в одной из наиболее развитых стран Европы - в Германии. По данным CNN, за последнее десятилетие Германия пережила скачок в 40% в возрате собак в январе, а кошек возвращают на 50% чаще, чем в остальные месяцы года.

Представитель международной организации PETA Яна Хогер утверждает, что "это чрезвычайно большое количество", если сравнивать с другими месяцами.

Вторая крупнейшая в Германии организация по спасению животных, приют Ганновера, практикует временный запрет на адопцию животных во время рождественских и новогодних праздников уже в течение нескольких лет.

Как в прошлом, так и в этом году любители животных не могут взять пушистика в дом в период с 20 по 26 декабря.

Вместо этого приют предлагает подарочные купоны на зверей в качестве альтернативы подарку на Рождество.

В Ганноверском приюте для животных отмечают, что "вторая волна возвратов" наблюдается незадолго до летних школьных каникул. После того, как первоначальная эйфория от появления в доме пушистого друга утихает, и настает время отпусков, многие люди не знают, что делать с животным, а это ведет к росту количества возвратов.

Питомец - не только на Рождество, а на всю жизнь

Организации по всему миру, занимающиеся защитой животных, каждый год пытаются привлечь внимание к этой проблеме, выпуская различные рекламные ролики и плакаты.

Например, один из самых известных лозунгов для этой социальной рекламы - A pet isn't just for Christmas, it's for life. В переводе это утверждение означает: "Питомец - не только на Рождество, он на всю жизнь".

Ежегодно всем известная PETA выпускает рекламные плакаты и видео с вариацией этого лозунга. С их помощью транслируется все та же идея - хорошенько подумайте перед тем, как подарить кому-то котенка или щенка на праздники. Причины приводятся те же - эмоциональные и финансовые обязательства перед новым членом семьи.

Социальная реклама PETA "Одна на Рождество, вторая на всю жизнь" ФОТО: Peta

Социальная реклама PETA "Сдери меня со своего праздничного списка покупок!" ФОТО: Peta

Социальная реклама PETA "Что я получил на Рождество? Цепь на заднем дворе." ФОТО: Peta

Имеют ли приведенные в пример рекламы какой-либо положительный эффект влияния на общество? Сложно сказать. С годами люди, проживающие в развитых странах, стали более устойчивы к тому, что предлагают маркетологи.

Социальная реклама также часто не оказывает того влияния, которого было бы достаточно для изменения мышления большинства людей. В качестве примеров можно привести рекламные кампании о вреде курения или использования мобильных телефонов за рулем.

Сколько курильщиков в реальности бросают курить, узнав, что их привычка может быть чревата очень тяжелыми последствиями для организма?

Что мы имеем в Латвии?

Нашей стране также не чужды проблемы, связанные с жестоким обращением с животными и предательством домашних любимцев. Однако насколько сильно они выражаются в Латвии?

Для того, чтобы в этом разобраться, я решила связаться с одним из наиболее известных латвийских приютов для животных Ulubele.

Руководитель Ulubele Илзе Джонсоне в интервью заверила, что в Латвии ситуация обстоит гораздо лучше, чем, например, в США. Наше общество все же стало более ответственным по отношению к домашним животным.

"Приют Ulubele был основан в 2005 году и с 2010 года занимается обслуживанием Риги. У нас каждый день на данный момент в приюте находится около 500 животных. Я не могу сказать, что такая тенденция характерна для Латвии, это скорее характерно для американцев.

У нас все же с каждым годом люди становятся все более совестливыми. И приюты ввели достаточно строгие правила адопции", - отметила она.

Джонсоне не видит ничего плохого в том, чтобы подарить домашнего любимца кому-то на Рождество, но лишь при условии, что это осознанное решение, а также одариваемый готов к появлению нового члена семьи.

"Начнем с того, что у нас уже на законодательном уровне запрещено дарить животных на публичных мероприятиях, что очень хорошо. Ну, если говорить о подарке на Рождество, смотря, как мы на это посмотрим. Если, например, на протяжении месяцев семья обсуждала это, все готовы и все понимают, что дома появится животное, я не считаю, что это плохо.

Рождество – это то время, когда мы стараемся порадовать свою семью и близких чем-то очень значимым.

Я сама приютила собаку, которая появилась в моей семье в канун Рождества, ей уже десять лет. И таких людей много. Поэтому я не могу сказать, что в Латвии есть такая тенденция. Не бывает так, что просто приходишь в приют и берешь собаку или кота", - указала руководитель Ulubele.

Кроме того во всех латвийских приютах нужно произвести определенный платеж, а во многих необходимо даже заполнить адопционную анкету. С потенциальными хозяевами также проводится беседа.

Однако, по словам Джонсоне, в Латвии существует другая, не менее серьезная проблема - незаконное разведение кошек и собак.

"Конечно, есть большой черный рынок – так называемый рынок разведенцев, которым абсолютно все равно, что потом произойдет животных. Они даже позволяют себе нарушить закон и продавать незарегистрированных собак, что у нас в Латвии запрещено.

Это огромная, неконтролируемая сфера, где главное – заработать денег", - рассказала она.

Однако совсем скоро ситуация может измениться в лучшую сторону и в нашем государстве могут быть приняты более строгие нормативные акты для тех, кто плодит домашних животных.

"Депутаты услышали крик о помощи организаций защиты животных и уже после новогодних праздников мы отправимся в Сейм, чтобы вместе с депутатами работать над поправками в законодательстве и, чтобы были разработаны жесткие нормативные акты для так называемых разведенцев. То, что существует перепроизводство этих питомцев, очевидно. Это ненормально, что можно неконтролируемо в непонятно каких условиях разводить и содержать домашних питомцев для продажи", - подчеркнула Джонсоне.

Как правило, самое загруженное время для приютов - конец лета. Тогда некоторые дачники бросают оказавшихся ненужными зверей на огородах, а сами уезжают.

Но, по словам Джонсоне, "живые подарки" также иногда попадают в Ulubele.

"Обычно наплыв новых животных в приютах наблюдается после праздничных салютов, когда питомцы в страхе убегают от шума. Или летом после отпусков, когда на дачах бросают животных. Но так, чтобы к нам массово несли живые подарки, нет, такого нет. Конечно, есть случаи, и мы этих животных принимаем и заботимся о них, готовим к адопции. Как правило, ни одно не имеет зарегистрированный чип", - отметила она.

Кроме того Джонсоне положительно отозвалась о практике выдачи купонов, которая применяется в приюте Ганновера.

"Это, возможно, хорошо. Я о таком не слышала. Ну, например, дети хотят своей одинокой маме подарить друга – собачку или котика – и тогда, не делают это в праздничный вечер, когда дом полон гостей, а дарят красивый конверт или подтверждение. И тогда уже человек сам принимает решение. Я думаю, что это – очень хорошая идея", - подытожила руководитель Ulubele.

Безусловно радует тот факт, что латвийцы более ответственно относятся к домашним любимцам, чем в Западной Европе, Австралии или США, но нам все еще есть над чем работать.