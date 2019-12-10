"Родился в рубашке": подробности пожара в квартире Кайминьша

Сообщается, что Артус Кайминьш уже много лет снимает квартиру на улице Антонияс, в которой на данный момент проживает со своим псом Борхесом.

После происшествия управляющий дома Лев Шац подтвердил изданию, что сгорела съемная квартира политика. Размер ущерба все еще устанавливается, ведется следствие и от более подробных комментариев о том вечере он предпочел воздержаться.

"Дом принадлежит частным лицам, Кайминьш снимал квартиру. Единственное, что могу сказать - пожар начался со спальни", - заявил управляющий.

Он добавил, что квартире необходим капитальный ремонт, но на какие деньги его делать - пока неясно.

"Потери большие, посмотрим, что скажут страховщики, будем разговаривать с Кайминьшем, об этом еще рано судить", - добавил он.

Отмечается, что больше всего пострадала именно спальня, в которой сгорело практически все, а гостиная практически уцелела.

Депутат Сейма от созданной Кайминьшем партии KPV LV Алдис Блумбергс рассказал в четверг Privātā Dzīve, что у коллег нет информации о случившемся.

"Знаю, что нет оснований для комментариев "знатоков" о том, что Артус точно был пьян, заснул в кровати и так вызвал пожар.

Накануне он был у меня, алкоголь мы не употребляли", - сказал Блумбергс и добавил, что Артус, по его информации, в тот судьбоносный день не употреблял алкоголь.

Блумбергс добавил, что ожоги серьезные.

"Артус точно не хочет ни с кем встречаться. Ничего хорошего там нет, но хорошая новость в том, что в среду из реанимации его перевели в палату. Из больницы раньше, чем через 10 дней, ему не выйти.

Его мама тоже сейчас в больнице. Конечно, она очень взволнована случившимся, но она в больнице по другому поводу, не из-за происшествия с Артусом. Там другие проблемы", - поделился коллега политика.

Теперь у Кайминьша есть мобильный телефон, и при случае он присылает сообщения.

Депутат Сейма Линда Лиепиня высказалась изданию, что Артус точно родился в рубашке, потому что это не первый случай, когда с ним его ангел-хранитель.

"После этого несчастья стоит подумать, чему жизнь пытается научить его", - сказала она.

Напомним, 16 лет назад Кайминьш пережил трагическую автоаварию, в которой пострадали пять актеров Валмиерского театра, двое из них погибли.

Выжили три пассажира, сидевших на заднем сидении, в том числе Артус Кайминьш.

Рассказывая об этом событии, Артус часто отмечал, что родился в рубашке. Тогда он сломал два шейных позвонка и долгое время ходил с металлической конструкцией, которая была фиксирована на его голове - оттуда у него две точки на лбу.