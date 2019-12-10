5-летняя россиянка всю жизнь провела в больнице. Это решение родителей

Это решение родителей

Автор статьи рассказала - врачи говорят, что девочка здорова, но родители заявляют об обратном, утверждая, что ей необходимо находится рядом с реанимацией.

Согласно информации "Медузы", родители больше пяти лет платили за проживание дочери в отдельной палате. Также оплачивалась работа двух круглосуточных нянь.

Бабушкам и дедушкам было запрещено забирать ребёнка к себе.

Девочка, чьё имя не называют, никогда не контактировала со сверстниками и не видела животных, её главное желание — поехать к морю.

Распорядок дня девочки: завтрак, уборка, чтение, игры и раскраски с няней, обед, дневной сон, чтение и раскраски, ужин, мультик и сон.

Глава сети клиник "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал корреспондентке "Медузы", что она родилась раньше срока с низким весом и была госпитализирован, однако позднее родители не захотели забирать её домой, называя разные причины. Мать с дочерью не осталась: она якобы была слишком занята другими детьми.

О семье

У родителей девочки Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина есть ещё трое сыновей: 2003, 2008 и 2011 годов рождения.

Отец девочки провёл в тюрьме семь лет за то, что в конце 1990-х занимался выводом денег за границу, пишет "Медуза" со ссылкой на материалы его уголовного дела.

Источники портала рассказывают, что мать с сыновьями проживают в квартире одного из престижных домов в Москве. Мальчики находятся на домашнем обучении. Дети тоже ограничены в пользовании гаджетами и общении с одноклассниками. Семья никуда не выезжает, поскольку их мать утверждает, "что они аллергики и не переносят никакого воздуха, кроме столичного". Как сообщается, мать помешана на медицине: детей каждый год водят на различные проверки и обследования.

Требование забрать ребенка

Весной 2019 года клиника расторгла договор с родителями и направила в суд требование, чтобы девочку забрали. В сентябре иск был частично удовлетворен: требование вступило силу в ноябре, однако родители до сих пор не забрали ребёнка, больница же не может выставить несовершеннолетнего пациента на улицу.

Близкие девочки с просьбой "помочь вытащить ребенка" из клиники на условиях анонимности обратились к руководителю благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елене Альшанской, рассказала сама Альшанская "Медузе".