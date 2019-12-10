Вт, 10.12.2019
Я думала, что раз не суждено летать, то, может, я успокоюсь, если хотя бы буду рядом с этими крылатыми машинами...Но я очень заблуждалась! Алина, пилот латвийской авиакомпании airBaltic

В США мужчина вырезал своё имя на лице своей возлюбленной

Нож. Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В Техасе (штат США) некий мужчина задержан по подозрению в нападении на свою девушку. Он ножом написал на её лице своё имя, сообщает ABC News.

19-летний Джекуб Хилдрет был арестован и ему выдвинуты обвинения в нападении со смертельным оружием на свою 22-летнюю девушку Каталину Мирелес, сообщает полиция. 

Женщина рассказала, что пара познакомилась в соцсети Facebook за четыре недели до устрашающего нападения. 

Нападение произошло в четверг, 5 декабря. Причиной была ссора между парой. У женщины сломана челюсть, несколько крупных ушибов и очень опухло лицо. Злоумышленник вырезал первые четыре буквы своего имени ножом на лбу женщины.

Женщина рассказала, что думала, что он её убьет. 

"Он собирался закрыть меня в шкафу, пока думал, что делать с моим трупом", - рассказала журналистам девушка. "Не доверяй всем, кого думаешь, что знаешь".

Хидлерт ранее был объявлен в розыск за ограбление дома. В следующем месяце он предстанет перед судом.

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