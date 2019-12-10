В США мужчина вырезал своё имя на лице своей возлюбленной

19-летний Джекуб Хилдрет был арестован и ему выдвинуты обвинения в нападении со смертельным оружием на свою 22-летнюю девушку Каталину Мирелес, сообщает полиция.

Женщина рассказала, что пара познакомилась в соцсети Facebook за четыре недели до устрашающего нападения.

Нападение произошло в четверг, 5 декабря. Причиной была ссора между парой. У женщины сломана челюсть, несколько крупных ушибов и очень опухло лицо. Злоумышленник вырезал первые четыре буквы своего имени ножом на лбу женщины.

Женщина рассказала, что думала, что он её убьет.

"Он собирался закрыть меня в шкафу, пока думал, что делать с моим трупом", - рассказала журналистам девушка. "Не доверяй всем, кого думаешь, что знаешь".