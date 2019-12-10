Вт, 10.12.2019
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Вниманию водителей: на дорогах образуется чёрный лёд

Чёрный лёд. Иллюстративное фото

ФОТО: LASZLO BALOGH / REUTERS

Предприятие Latvijas valsts ceļi призывает водителей быть осторожными и предупреждает, что на дороге может образоваться так называемый чёрный лед. 

Согласно прогнозу метеорологов, начиная с сегодняшнего дня (10 декабря) в Латвию начнёт поступать более прохладный и сухой воздух, а ночью температура воздуха будет ниже нуля.

Сегодня во всей стране наблюдался снег и дождь, а во второй половине дня температура воздуха начала опускаться; дороги начали леденеть. 

В ночь на среду ожидается мороз до -9 градусов и дороги обледенеют. Latvijas valsts ceļi призывают водителей быть особенно осторожными и выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость и дистанцию.

В таких погодных условиях ситуация на дорогах может очень быстро меняться, возможен, в том числе и "чёрный лед", который особенно опасен, поскольку его трудно заметить.

Как сообщается, в выходные более тёплая погода. 

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