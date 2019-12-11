Трагедия в Эстонии: в результате пожара погибла семья из пяти человек

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Койдутяхе в районе Ихасте поступил в Центр тревоги в 23.58. Позвонивший в Центр тревоги сосед также сообщил, что в доме проживает семья из пяти человек.

Первые пожарные прибыли на место происшествия за считанные минуты, но войти в горящее здание они смогли не сразу. Когда они наконец оказались внутри жилых помещений, в обугленных комнатах были обнаружены пять трупов.

При пожаре погибла семья из пяти человек - муж, жена и трое детей. Все они переехали в этот дом только в этом году.

Совладельцами уничтоженного огнем дома были носившие одну фамилию 27-летняя Каролина и 38-летний Сергей. Они стали владельцами дома на улице Койдутяхе в апреле этого года. Судя по семейным фотографиям, у Каролины и Сергея было трое сыновей, пишет Rus.Postimees.

По словам соседки Ли Хейнонен, старший сын был первоклассником, среднему было четыре года, а младшему - полтора. Мать работала продавцом.

Хейнонен полагает, что к пожару мог привести перегрев. "Иногда замечала и около часа ночи, что дом топят. Насколько мне известно, здание было практически не утепленным", - рассказала соседка. Она добавила, что спальни находились на втором этаже.

Согласно строительному регистру, дом построили в качестве дачи в 1985 году. На портале недвижимости KV до сих пор можно найти неактивное объявление о продаже дома, в котором об отоплении и вентиляции сказано следующее: электрическое отопление, печное отопление и камин.

По словам руководителя по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, предположение соседки вряд ли является верным: "Согласно первоначальной информации, побывавшие на месте происшествия эксперты, исключили этот вариант". В то же время Кийк не захотел более подробно говорить о причине пожара, сославшись на начальную стадию расследования.

Близкие семьи из пяти человек, погибшей минувшей ночью в Тарту при пожаре, сегодня утром пришли к уничтоженному огнем дому и возложили к его воротам свечи, цветы и игрушки.

Галерея: Родные и близкие возложили к воротам дома свечи, цветы и игрушки

Мать и сестра погибшей в пожаре 27-летней Каролины прибыли к месту трагедии около 10:00. Полицейские не впустили членов семьи в дом, но разрешили им оставить у ворот цветы и свечи, пишет Rus.Postimees.

"Я не знаю, как это все произошло, у них как раз только все стало налаживаться", - сказала мать Каролины, вытирая слезы. Она объяснила, что ее дочь, зять и трое детей переехали в Ихасте этой весной.

"Дети много его ремонтировали, зять также занимался его утеплением, камин был плохенький", - отметила скорбящая женщина.