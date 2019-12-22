Вс, 22.12.2019
Сейчас, когда адекватный человек видит что-то, у него в голове возникает мысль – а не манипулируют ли мной? Андрей Коняев, научный журналист
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  • "Эти стены помнят то, о чем мы, возможно, хотели бы забыть". Рижские ночные клубы 90-х и нулевых

"Эти стены помнят то, о чем мы, возможно, хотели бы забыть". Рижские ночные клубы 90-х и нулевых

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"Полковнику никто не пишет"

ФОТО: скриншот видео

Времена вечеринок в Nautilus и зажигательных танцев в Roxy давно прошли... 

Однако многие рижане до сих пор с ностальгией вспоминают, как распивали горячительные напитки из пластиковых стаканов недалеко от входа в ночные заведения и пытались попасть на танцпол, демонстрируя строгим охранникам ученические с подправленным с помощью лезвия годом рождения.

TVNET вспоминает о ночных клубах, где 10-15-20 лет назад зажигали все столичные тусовщики, а стены этих заведений могли бы рассказать истории, о которых некоторые, возможно, предпочли бы забыть!

Подробнее - в нашей подборке!

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"Полковнику никто не пишет"

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