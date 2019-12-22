"Эти стены помнят то, о чем мы, возможно, хотели бы забыть". Рижские ночные клубы 90-х и нулевых

Однако многие рижане до сих пор с ностальгией вспоминают, как распивали горячительные напитки из пластиковых стаканов недалеко от входа в ночные заведения и пытались попасть на танцпол, демонстрируя строгим охранникам ученические с подправленным с помощью лезвия годом рождения.