"Эти стены помнят то, о чем мы, возможно, хотели бы забыть". Рижские ночные клубы 90-х и нулевых
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Времена вечеринок в Nautilus и зажигательных танцев в Roxy давно прошли...
Однако многие рижане до сих пор с ностальгией вспоминают, как распивали горячительные напитки из пластиковых стаканов недалеко от входа в ночные заведения и пытались попасть на танцпол, демонстрируя строгим охранникам ученические с подправленным с помощью лезвия годом рождения.
TVNET вспоминает о ночных клубах, где 10-15-20 лет назад зажигали все столичные тусовщики, а стены этих заведений могли бы рассказать истории, о которых некоторые, возможно, предпочли бы забыть!
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