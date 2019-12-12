Forbes ошибся! Тодоренко рассказала о доходах и штрафе от "Орла и решки"

В этом году Forbes признал Регину Тодоренко одной из самых успешных блогеров. Она уступила только Ксении Собчак, которая заработала за 12 месяцев 1,6 миллионов долларов. Тодоренко, по информации издания, получила в Instagram 860 тысяч. В беседе с ведущей Yotube-шоу "Осторожно, Собчак" Регина рассказала, что её заработок больше.
"Чуть меньше, чем у Ксении Анатольевны. (..) Даже обидно, что так", — отметила Тодоренко. На это Собчак ответила, что она тоже заработала на Instagram больше заявленных изданием 1,6 миллионов долларов.
По словам Регины, в месяц она тратит около 5 миллионов рублей (примерно 68 861 евро), но на вещи она много не тратит. Девушка отметила, что самая её дорогая сумка стоит около трех тысяч долларов.
Про деньги, полученные от работы на телевидении
Мы с @valeria_dergileva уже визуализируем великое будущее. Я не могу передать словами, какие чувства меня переполняют. Теперь буду работать ещё больше, чтобы в следующем году перепрыгнуть саму себя🙏🏻 🥂 Такая телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств обязывает идти вперёд и быть лучшей! 💪🏻 Огромная ответственность ! Всем СПАСИБО #регинатодоренко #регинапутешественница @fridaytv Стиль - @sima_simmi , @alisaboha Mua&hair - @yanabuzychkina Шикарное платье - @da_li_studio
Девушка также отметила, что Интернет для неё не является главной площадкой для получения денег. На телевидении, по словам Регины, она зарабатывает намного больше.
Наибольшие денежные средства телеведущая получает от рекламы. Например, от продвижения, для которого необходимы отдельные съёмки, можно получить доход в 1,5-2 млн рублей (примерно до 27 544 евро) за программу. А если нужно просто проговорить в программе какой-то момент, без производственного процесса, доход будет равен 500-600 тысяч рублей (примерно до 8 263 евро).
Регина также рассказала, что даже наняла финансового директора, чтобы он вёл её денежные дела.
Кто в семье кормилец?
Несмотря на внушительный заработок, она призналась, что семью кормит её супруг Влад Топалов, а не Тодоренко. Регина рассказала Ксении о том, что около двух лет назад у них с Владом состоялся разговор о денежных средствах:
#ВечернийУргант Сегодня в 23:30 Мы с @vladtopalovofficial расскажем о новом формате #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ , о партнёрских родах и просто поржем. Надеюсь, все получат удовольствие от просмотра. Я, как обычно, весь эфир ржу как лошадь 🐴Сорри, ребят, это наверное образ жизни такой или гормональная истерика 😂 А также, в эфире @valeriya , @prigozhin_iosif , @vecherniy_urgant , @urgantcom Самое яркое платье - @maya.om ❤️
"Я сказа ему - твои деньги наши, мои деньги - мои. Хочешь, не хочешь, давай будет так", - отшутилась девушка.
"Орёл и решка"
Тодоренко также рассказала, как её оштрафовали, когда ведущая рассекретила в эфире "Орла и решки", что золотой карты, которую используют ведущие проекта, "не существует".
"Не могу озвучить точную сумму. Пара гонораров. Чуть меньше, чем 10 тысяч долларов", - призналась Тодоренко.
Видео: Регина Тодоренко стала новой гостьей шоу "Осторожно, Собчак"