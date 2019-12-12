Forbes ошибся! Тодоренко рассказала о доходах и штрафе от "Орла и решки"

"Чуть меньше, чем у Ксении Анатольевны. (..) Даже обидно, что так", — отметила Тодоренко. На это Собчак ответила, что она тоже заработала на Instagram больше заявленных изданием 1,6 миллионов долларов.

По словам Регины, в месяц она тратит около 5 миллионов рублей (примерно 68 861 евро), но на вещи она много не тратит. Девушка отметила, что самая её дорогая сумка стоит около трех тысяч долларов.

Про деньги, полученные от работы на телевидении

Девушка также отметила, что Интернет для неё не является главной площадкой для получения денег. На телевидении, по словам Регины, она зарабатывает намного больше.

Наибольшие денежные средства телеведущая получает от рекламы. Например, от продвижения, для которого необходимы отдельные съёмки, можно получить доход в 1,5-2 млн рублей (примерно до 27 544 евро) за программу. А если нужно просто проговорить в программе какой-то момент, без производственного процесса, доход будет равен 500-600 тысяч рублей (примерно до 8 263 евро).

Регина также рассказала, что даже наняла финансового директора, чтобы он вёл её денежные дела.

Кто в семье кормилец?

Несмотря на внушительный заработок, она призналась, что семью кормит её супруг Влад Топалов, а не Тодоренко. Регина рассказала Ксении о том, что около двух лет назад у них с Владом состоялся разговор о денежных средствах:

"Я сказа ему - твои деньги наши, мои деньги - мои. Хочешь, не хочешь, давай будет так", - отшутилась девушка.

"Орёл и решка"

Тодоренко также рассказала, как её оштрафовали, когда ведущая рассекретила в эфире "Орла и решки", что золотой карты, которую используют ведущие проекта, "не существует".

"Не могу озвучить точную сумму. Пара гонораров. Чуть меньше, чем 10 тысяч долларов", - призналась Тодоренко.