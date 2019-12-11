Пациентам отказывают в приеме к врачу на 2020 год. Это необоснованно

Она рассказала, что NVD все чаще получает жалобы от пациентов о несоблюдении правил образования очередей в медицинских учреждениях, предоставляющих оплачиваемую государством медицинскую помощь.

Гулбе подчеркнула, что учреждения не имеют права отказывать в регистрации пациентов на указанном основании.

NVD поясняет, что объем финансирования для поставщиков медицинских услуг в 2020 году определяется, принимая во внимание объемом обследований, проведенных в этом году, что означает, что объем финансирования будет эквивалентен сумме контракта за предыдущий период, если запланированные услуги были оказаны.

NVD призывает медицинские учреждения, предоставляющим финансируемые государством услуги здравоохранения, обеспечить правила образования очередей пациентов в соответствии с условиями контракта с NVD и действующими нормативными актами.

Как напоминает NVD, в договоре предусмотрена запись на конкретную дату и время получения услуги в течение шести месяцев, а если время ожидания превышает указанный срок, пациент должен быть помещен в список ожидания и не позднее, чем за месяц до планируемого времени предоставления услуги проинформирован о дате и времени ее получения.

Чтобы создать общее понимание и порядок, NVD разослала учреждениям здравоохранения условия, которые необходимо учитывать при создании списков ожидания на оплаченные государством медицинские услуги.

В тех случаях, если медицинские учреждения не делают запись на оплачиваемую государством услугу, жителям рекомендуется сообщить об этом в NVD, позвонив по бесплатной горячей линии 80001234.