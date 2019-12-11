Загадочные смерти двух стариков в доме престарелых Lauciene расследует и полиция

В апреле этого года одна клиентка была найдена утонувшей в водохранилище, расположенном неподалеку от дома престарелых, а в конце июня умерла другая женщина, возможно, от голода.

Следует отметить, что из-за различных нарушений дом престарелых Lauciene уже и ранее попадал в поле зрения ответственных служб, например,

в январе стало известно, что одна из постоялиц дома престарелых долгое время лежала в своих фекалиях.

Как в выпуске Panorāma рассказала Илзе Русиня, исполняющая обязанности директора дома престарелых Lauciene, обстоятельства смерти погибшей от голода еще выясняются, а то, что случилось с утонувшей, вряд ли когда-либо станет известно.

"Было возбуждено уголовное дело, как и во всех случаях смерти, но уголовное дело было прекращено. Только этот человек знает, было ли это ... ну, у меня нет никаких комментариев относительно того, что это было. У нас нет внутреннего механизма, как мы контролируем таких клиентов", - рассказала Русиня.

Более строгие проверки в этом доме престарелых в настоящее время проводятся рядом учреждений, в том числе Инспекцией здравоохранения и Государственной полицией, которая проводит ведомственную проверку и пока еще не представила более подробных комментариев.

Самоуправление надеется, что учреждение сможет продолжить свою работу, а в руках Министерства благосостояния принять решение, давать ли рекомендации по улучшению качества услуг или же оштрафовать учреждение и исключить его из реестра поставщиков социальных услуг.