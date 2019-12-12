На печально известном российском крейсере произошел пожар; три человека считаются пропавшими

Пожар на судне произошел в плавучем доке в Мурманске во время ремонта.

Как стало известно, три человека во время пожара находились в трюме корабля, но после инцидента с ними не удалось наладить связь.

Пожар произошел в одном из энергоблоков корабля. Возможная причина пожара - несоблюдение правил пожарной безопасности.

В октябре прошлого года в Мурманске затонул плавучий док, в котором ремонтировали "Адмирала Кузнецова". Тогда погибли два человека, а еще трое пострадали.

"Адмирал Кузнецов", изначальное название которого было "Рига", построен в 1982 году. Корабль может перемещать более 50 летательных аппаратов.

Ранее его использовали в военной операции в Сирии.