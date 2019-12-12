На печально известном российском крейсере произошел пожар; три человека считаются пропавшими

На единственном российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" во время ремонтных работ начался пожар, в результате которого один человек пострадал, а еще трое считаются без вести пропавшими, сообщает ,"Интерфакс".
Пожар на судне произошел в плавучем доке в Мурманске во время ремонта.
Как стало известно, три человека во время пожара находились в трюме корабля, но после инцидента с ними не удалось наладить связь.
Пожар произошел в одном из энергоблоков корабля. Возможная причина пожара - несоблюдение правил пожарной безопасности.
В октябре прошлого года в Мурманске затонул плавучий док, в котором ремонтировали "Адмирала Кузнецова". Тогда погибли два человека, а еще трое пострадали.
"Адмирал Кузнецов", изначальное название которого было "Рига", построен в 1982 году. Корабль может перемещать более 50 летательных аппаратов.
Ранее его использовали в военной операции в Сирии.
Во время этой операции "Адмирал Кузнецов" регулярно сталкивался с различными техническими проблемами.