Чт, 12.12.2019
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На печально известном российском крейсере произошел пожар; три человека считаются пропавшими

ФОТО: Reuters/ScanPix

На единственном российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" во время ремонтных работ начался пожар, в результате которого один человек пострадал, а еще трое считаются без вести пропавшими, сообщает ,"Интерфакс".

Пожар на судне произошел в плавучем доке в Мурманске во время ремонта.

Как стало известно, три человека во время пожара находились в трюме корабля, но после инцидента с ними не удалось наладить связь.

Пожар произошел в одном из энергоблоков корабля. Возможная причина пожара - несоблюдение правил пожарной безопасности.

В октябре прошлого года в Мурманске затонул плавучий док, в котором ремонтировали "Адмирала Кузнецова". Тогда погибли два человека, а еще трое пострадали.

"Адмирал Кузнецов", изначальное название которого было "Рига", построен в 1982 году. Корабль может перемещать более 50 летательных аппаратов.

Ранее его использовали в военной операции в Сирии.

Во время этой операции "Адмирал Кузнецов" регулярно сталкивался с различными техническими проблемами.

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