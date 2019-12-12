Доплаты снижены, рост зарплат остановлен
В других государственных дошкольных учреждениях зарплаты увеличиваются, а в Риге нет, так как Рижская дума (РД) снизила муниципальные доплаты, чтобы можно было оплатить питание дошкольников. Так утверждает депутат РД Инесе Андерсоне ("Новое Единство"). Re:Check обратил на это внимание, так как чиновники Рижской думы многократно признавались, что нехватка педагогов детсадов не позволяет открыть новые группы и снизить очереди.
Близко к правде - утверждение в большинстве своем правдиво, однако допущены мелкие неточности
Re:Check проверил сказанное Андерсоне и пришел к выводу, что она права. Рижская дума в этом году остановила увеличение зарплат педагогов детсадов, кроме того, они значительно ниже, чем во всех регионах под Ригой, в Елгаве и Даугавпилсе.
Были ли снижены доплаты?
Так же как и у педагогов школ, минимальную ставку зарплаты педагогов детсадов устанавливает государство. Зарплаты учителям пяти и шестилетних детей платит государство, остальным - самоуправления.
В последние годы согласно утвержденному правительством графику ставки зарплат дошкольных педагогов регулярно поднимали, и Рига, как и другие самоуправления особенно в Рижском регионе, еще и доплачивала, чтобы удержать их на работе. Как свидетельствует предоставленная департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы информация, за последние три года доплата была 60 и 50 евро, но в этом году - всего 10. Широкую общественность о таком решении не проинформировали.
Таким образом, Андерсоне права как в том, что доплаты снижены, так и в том, что зарплата педагогов дошкольных учреждений в Риге в целом в этом году не увеличилась - ставка зарплаты выросла на 40 евро, и на такую же сумму была снижена доплата. РД на вопрос, почему доплата стала меньше, указывает - самоуправление по-прежнему платит педагогам больше установленной государством минимальной ставки. Впрочем, с сентября этого года "больше" означает только 10 евро или 1,3%.
Выросли ли зарплаты в других местах?
Андерсоне пишет, что в стране зарплаты выросли. Это соответствует правде, хотя теоретически возможно, что есть самоуправления, которые поступили как Рига, обеспечив установленное государством повышение за счет доплат. Как показывают обобщенные данные Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) о зарплатах дошкольных педагогов и нагрузке осенью этого года, большинство или примерно 80% самоуправлений дошкольным педагогам платит 750 евро за полную ставку до уплаты налогов. Если минимальная ставка платилась и до этого, то зарплаты выросли на 40 евро до уплаты налогов.
Данные LIZDA также свидетельствуют, что в Риге зарплаты дошкольных педагогов значительно ниже, чем в Рижском регионе, Елгаве и даже Даугавпилсе.
Кроме того, обобщение профсоюза открывает еще один важный нюанс - есть самоуправления, которые могут обеспечить педагогам полную ставку или 40 рабочих часов в неделю. Риги среди них нет, таким образом, педагог, который работает в одном детсаду по стандартной модели (два педагога и один помощник на одну группу) получает еще меньше - примерно 650 евро "на бумаге".
Впрочем, в части рижских детсадов постепенно вводят другую модель - 1+2 или один педагог и два помощника. В таком варианте с детьми с утра и вечером находятся только помощники, а педагог или воспитатель работает восемь часов в день или одну полную ставку. Этим педагогам Рига обеспечивает доплату в 214 евро, таким образом, их зарплата составляет 964 евро до уплаты налогов. Модель 1+2, которую руководитель LIZDA Инга Ванага считает небезопасной для детей, в этом году введена в 15% всех дошкольных групп Риги.
Бесплатно ли питание за счет зарплат?
Андерсоне пишет, что бесплатное питание в дошкольных учреждениях обеспечивается за счет зарплат педагогов. У такого утверждения доказательств нет. Рижская дума на вопрос, сколько было сэкономлено на снижении доплат, указала, что ничего не экономили, так как установленный государством прирост ставок зарплат и так покрывается из муниципального бюджета (за исключением групп пяти и шестилетних детей, где платит государство).
Бесплатное питание всем воспитанникам детских садов самоуправление начало обеспечивать с сентября этого года. В бюджете Риги этого года видно, что на питание в детсадах предусмотрено 2,6 миллионов евро - около 650 тысяч евро в месяц. В Рижском самоуправлении сейчас около 3100 ставок дошкольных педагогов (реальное число педагогов больше, так как один человек не работает полную ставку). Примерные подсчеты показывают, что на питание в месяц нужно куда больше, чем на сохранение доплат на нынешнем уровне.
Андерсоне сказала Re:Check, что о такой связи - меньшие доплаты, чтобы обеспечить бесплатное питание - услышала от сотрудника детсада, который в свою очередь получил такую информацию от руководства думы. Впрочем, она признала, что это допущение, которое по-настоящему проверить нельзя.
Вывод: Оппозиционный депутат Рижской думы права в том, что зарплаты педагогов детсадов в столице не выросли, так как Рижская дума больше не доплачивает так много к установленной государством ставке. В свою очередь то, что доплаты были снижены, чтобы обеспечить бесплатное питание всем детям, всего лишь допущение.
Факты:
- Число ставок в учреждениях Рижской думы, реализующих дошкольное образование (включая дошкольные группы при школах), без технического персонала: 3134
- Число дошкольных образовательных учреждений - 163
- Число групп - 1361
- Госфинансирование на зарплаты дошкольных педагогов в 2019 году - 10,78 миллионов евро
- Муниципальное финансирование на зарплаты дошкольных педагогов в 2019 году - 29,08 миллионов евро