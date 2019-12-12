Доплаты снижены, рост зарплат остановлен

Близко к правде - утверждение в большинстве своем правдиво, однако допущены мелкие неточности

Re:Check проверил сказанное Андерсоне и пришел к выводу, что она права. Рижская дума в этом году остановила увеличение зарплат педагогов детсадов, кроме того, они значительно ниже, чем во всех регионах под Ригой, в Елгаве и Даугавпилсе.

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Были ли снижены доплаты?

Так же как и у педагогов школ, минимальную ставку зарплаты педагогов детсадов устанавливает государство. Зарплаты учителям пяти и шестилетних детей платит государство, остальным - самоуправления.

В последние годы согласно утвержденному правительством графику ставки зарплат дошкольных педагогов регулярно поднимали, и Рига, как и другие самоуправления особенно в Рижском регионе, еще и доплачивала, чтобы удержать их на работе. Как свидетельствует предоставленная департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы информация, за последние три года доплата была 60 и 50 евро, но в этом году - всего 10. Широкую общественность о таком решении не проинформировали.

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Таким образом, Андерсоне права как в том, что доплаты снижены, так и в том, что зарплата педагогов дошкольных учреждений в Риге в целом в этом году не увеличилась - ставка зарплаты выросла на 40 евро, и на такую же сумму была снижена доплата. РД на вопрос, почему доплата стала меньше, указывает - самоуправление по-прежнему платит педагогам больше установленной государством минимальной ставки. Впрочем, с сентября этого года "больше" означает только 10 евро или 1,3%.

Выросли ли зарплаты в других местах?

Андерсоне пишет, что в стране зарплаты выросли. Это соответствует правде, хотя теоретически возможно, что есть самоуправления, которые поступили как Рига, обеспечив установленное государством повышение за счет доплат. Как показывают обобщенные данные Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) о зарплатах дошкольных педагогов и нагрузке осенью этого года, большинство или примерно 80% самоуправлений дошкольным педагогам платит 750 евро за полную ставку до уплаты налогов. Если минимальная ставка платилась и до этого, то зарплаты выросли на 40 евро до уплаты налогов.

Данные LIZDA также свидетельствуют, что в Риге зарплаты дошкольных педагогов значительно ниже, чем в Рижском регионе, Елгаве и даже Даугавпилсе.

Кроме того, обобщение профсоюза открывает еще один важный нюанс - есть самоуправления, которые могут обеспечить педагогам полную ставку или 40 рабочих часов в неделю. Риги среди них нет, таким образом, педагог, который работает в одном детсаду по стандартной модели (два педагога и один помощник на одну группу) получает еще меньше - примерно 650 евро "на бумаге".