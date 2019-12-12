В борьбе с загрязнением: 40-й автобус заменят на троллейбусный маршрут

Со второго января 2020 года в Риге 40-й маршрут автобуса (Югла-Зиепниекалнс) сменит новый маршрут троллейбуса №4. Об этом сообщает представитель Rīgas satiksme Байба Барташевич.
Начиная со второго января в маршрутах 3, 12 и 15 троллейбусов будут незначительные изменения в расписании по рабочим дням. В маршруте 19-го троллейбуса будет новое расписание движения, как по рабочим дням, так и по выходным.
Решение заменить 40-й автобус "Югла-Зиепниеккалнс" было принято, чтобы уменьшить загрязнение воздуха, который создают автобусы, - пояснили в предприятии.
Также будет улучшен доступ к торговым центрам поблизости ротационного круга на улице Мукусалас, а также к парку Луцавсала.
По словам представителя предприятия, новую троллейбусную систему до Юглы возводить не придётся, поскольку на большей части маршрута она уже есть. Там где нет - троллейбус будет ехать при помощи дизель-генератора.
4-ый троллейбус в направлении от конечной на Югле будет курсировать по улицам Мурьяну, Силциема, Бривибас гатве, Бривибас, бульвар Бривибас, бульвар Райниса, Гоголя, Лачплеша, Островной мост, съезд на кольцевое движение на Мукусалас, Улманя гатве, Вайньодес, Тадайкю, Валдекю, Саулкалнес, Грауду, Валдекю, Озолциема, Ливциема.