В борьбе с загрязнением: 40-й автобус заменят на троллейбусный маршрут

Начиная со второго января в маршрутах 3, 12 и 15 троллейбусов будут незначительные изменения в расписании по рабочим дням. В маршруте 19-го троллейбуса будет новое расписание движения, как по рабочим дням, так и по выходным.

Решение заменить 40-й автобус "Югла-Зиепниеккалнс" было принято, чтобы уменьшить загрязнение воздуха, который создают автобусы, - пояснили в предприятии.

Также будет улучшен доступ к торговым центрам поблизости ротационного круга на улице Мукусалас, а также к парку Луцавсала.

По словам представителя предприятия, новую троллейбусную систему до Юглы возводить не придётся, поскольку на большей части маршрута она уже есть. Там где нет - троллейбус будет ехать при помощи дизель-генератора.