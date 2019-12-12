В Украине задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета

Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве российского журналиста Павла Шеремета. Им предъявляется обвинение, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в Facebook.
Как пишет "Медуза", в 17.00 (по киевскому времени) 12 декабря будет проведён брифинг для СМИ, где сообщат подробности расследования. На брифинге будут президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.
В причастности к убийству российского журналиста подозревают рок-музыканта Андрея Антоненко. Он рассказал в Facebook, что ему "предъявляют убийство Шеремета".
Антоненко является основателем группы Riffmaster, бывшим участником украинской операции (АТО) в Донбассе и автором гимна сил Специальных операций Украины.
Также в соучастии в убийстве подозревается волонтёр и врач Юлия Кузьменко. Адвокат Влад Добош написал в Facebook, что она задержана "за какое-то убийство". Вероятно, речь идет именно об убийстве журналиста, пишет "Медуза".