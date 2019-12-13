Пт, 13.12.2019
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Партия Джонсона, выступающая за Brexit, побеждает на выборах в парламент Великобритании - экзитпол

Борис Джонсон

ФОТО: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Консервативная партия, которую возглавляет Борис Джонсон, одерживает уверенную победу согласно итогам выборов в парламент Великобритании. Об этом свидетельствуют экзит-поллы, которые были опубликованы Sky News и BBC News.

Согласно данным опросов, есть вероятность того, что консерваторы получат 368 кресел в 650-местном парламенте. Их основные противники — Лейбористская партия — получают только 191 место. 

Партия Бориса Джонсона выступает за скорейший выход Великобритании из Евросоюза.

Внеочередные выборы в парламент были назначены Джонсоном после того, как прошлый созыв не согласился поддержать предложенное им соглашение о выходе. 

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