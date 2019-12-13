Партия Джонсона, выступающая за Brexit, побеждает на выборах в парламент Великобритании - экзитпол

Согласно данным опросов, есть вероятность того, что консерваторы получат 368 кресел в 650-местном парламенте. Их основные противники — Лейбористская партия — получают только 191 место.

Внеочередные выборы в парламент были назначены Джонсоном после того, как прошлый созыв не согласился поддержать предложенное им соглашение о выходе.