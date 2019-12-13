Начаты переговоры с США об отмене санкций в отношении Вентспилсского порта

Латвийские структуры начали переговоры с США о возможных решениях по отмене санкций, которые Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) ввело в отношении Вентспилсского свободного порта, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
Министр сообщения Талис Линкайтс сегодня, 13 декабря, созвал первое заседание рабочей группы по обеспечению бесперебойной деятельности Вентспилсского порта после того, как OFAC включило управление порта в санкционный список.
Заседание рабочей группы состоится в 13.00.
Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш в четверг издал распоряжение о создании рабочей группы под руководством министра сообщения для обеспечения бесперебойной деятельности Вентспилсского порта.
Рабочая группа создана для эффективной координации деятельности по обеспечению бесперебойной работы порта, уменьшения рисков коррупции и влияния санкций США на транзитную систему Латвии и экономику в целом.
В рабочую группу, помимо министра сообщения, вошли министр финансов Янис Рейрс, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр юстиции Янис Борданс, министр экономики Ральф Немиро, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, министр земледелия Каспар Герхардс. Также в рабочую группу включены руководитель бюро премьера Янис Патмалниекс, президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, который вступит в должность 21 декабря, председатель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле и управляющий Госказной Каспар Аболиньш.
Как сообщалось, OFAC в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса. OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.