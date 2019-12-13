Начаты переговоры с США об отмене санкций в отношении Вентспилсского порта

Министр сообщения Талис Линкайтс сегодня, 13 декабря, созвал первое заседание рабочей группы по обеспечению бесперебойной деятельности Вентспилсского порта после того, как OFAC включило управление порта в санкционный список.

Заседание рабочей группы состоится в 13.00.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш в четверг издал распоряжение о создании рабочей группы под руководством министра сообщения для обеспечения бесперебойной деятельности Вентспилсского порта.

Рабочая группа создана для эффективной координации деятельности по обеспечению бесперебойной работы порта, уменьшения рисков коррупции и влияния санкций США на транзитную систему Латвии и экономику в целом.

В рабочую группу, помимо министра сообщения, вошли министр финансов Янис Рейрс, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр юстиции Янис Борданс, министр экономики Ральф Немиро, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, министр земледелия Каспар Герхардс. Также в рабочую группу включены руководитель бюро премьера Янис Патмалниекс, президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, который вступит в должность 21 декабря, председатель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле и управляющий Госказной Каспар Аболиньш.