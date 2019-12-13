Дело об "избитом" в Иецаве первоклашке: камеры не зафиксировали факт насилия

Записи с камер видеонаблюдения Иецавской основной школы не свидетельствуют о том, что в учебном заведении был избит первоклассник, указанно в опубликованном Иецавской муниципальной полицией сообщении.
В начале декабря в СМИ появилась информация о том, что в Иецавской основной школе был избит воспитанник первого класса, однако обстоятельства случившегося еще не выяснены.
Самоуправление поясняет, что руководство Иецавской основной школы, Отдел образования администрации местной думы и Сиротский суд Иецавского края провели все необходимые действия для выяснения обстоятельств случившегося. Информация передана в сиротский суд, который и сообщил полиции об инциденте.
Также были опрошены школьники и учителя, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, однако
"ничего не свидетельствует о том, что 13 ноября в образовательном учреждении было совершено насилие и ребенок получил телесные повреждения".
Ранее сообщалось, что Госполиция начала административное делопроизводство о возможном избиении ученика первого класса Иецавской основной школы.
Представитель Госполиции Земгальского региона Арлита Долга рассказала, что в Баускском участке об упомянутом случае 28 ноября начато административное делопроизводство. Полиция назначила экспертизу для установки степени тяжести телесных повреждений, после чего будет принято решение о дальнейшем направлении дела.
Как рассказала в передаче Bez Tabu телеканала TV3 мать мальчика, 13 ноября в образовательном учреждении к школьнику подошел старший мальчик, который ударил его несколько раз по лицу, травмировав нос. Согласно словам матери, в больнице было констатировано, что у ребенка поверхностные травмы головы и сломан нос.
Директор Иецавской основной школы Айя Семенова указала, что имеющиеся в распоряжении школы факта не свидетельствуют, что ситуация произошла в помещениях образовательного учреждения.
"Мы опросили школьников, однако нет ни одного показания или информации, что что-то произошло. Это ситуация, в которой никто действительно ничего не знает о данном факте," - сообщила она.