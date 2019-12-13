Дело об "избитом" в Иецаве первоклашке: камеры не зафиксировали факт насилия

В начале декабря в СМИ появилась информация о том, что в Иецавской основной школе был избит воспитанник первого класса, однако обстоятельства случившегося еще не выяснены.

Самоуправление поясняет, что руководство Иецавской основной школы, Отдел образования администрации местной думы и Сиротский суд Иецавского края провели все необходимые действия для выяснения обстоятельств случившегося. Информация передана в сиротский суд, который и сообщил полиции об инциденте.

Также были опрошены школьники и учителя, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, однако

"ничего не свидетельствует о том, что 13 ноября в образовательном учреждении было совершено насилие и ребенок получил телесные повреждения".

Ранее сообщалось, что Госполиция начала административное делопроизводство о возможном избиении ученика первого класса Иецавской основной школы.

Представитель Госполиции Земгальского региона Арлита Долга рассказала, что в Баускском участке об упомянутом случае 28 ноября начато административное делопроизводство. Полиция назначила экспертизу для установки степени тяжести телесных повреждений, после чего будет принято решение о дальнейшем направлении дела.

Как рассказала в передаче Bez Tabu телеканала TV3 мать мальчика, 13 ноября в образовательном учреждении к школьнику подошел старший мальчик, который ударил его несколько раз по лицу, травмировав нос. Согласно словам матери, в больнице было констатировано, что у ребенка поверхностные травмы головы и сломан нос.

Директор Иецавской основной школы Айя Семенова указала, что имеющиеся в распоряжении школы факта не свидетельствуют, что ситуация произошла в помещениях образовательного учреждения.