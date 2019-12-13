С дорог украли недавно установленные сигнальные столбики

20 столбиков украдено на участке автодороги Кулдига-Айзпуте-Личи (P112) от границы Курмальской и Турлавской волостей до кладбища Конини, а на участке шоссе Тукумс-Кулдига (P121) от Туме до Сате пытались украсть 14 столбиков.

Светоотражающие столбики устанавливаются, чтобы в темное время суток водители лучше видели дорогу, они существенно повышают безопасность дорожного движения.

Кража и повреждение дорожного оборудования не только влечет финансовые потери, но и ставит под угрозу безопасность дорожного движения, подчеркнули в LVC.