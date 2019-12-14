Евросоюз вводит новый запрет: смотрите, что еще нельзя ввозить из России в Латвию

Впредь для ввоза семян растений, предназначенных для посева, а также свежих фруктов и овощей, за исключением бананов, кокосов, фиников, ананасов и дурианов, в ЕС необходимо будет предоставлять фитосанитарный сертификат.

Кроме того, с сегодняшнего дня начинает работу новая компьютеризированная система управления официальным контролем IMSOC, которая была интегрирована в существующую систему обмена данными TRACES. Следовательно, теперь на грузы будут выдаваться контрольные документы нового образца.

Также с сегодняшнего дня вступают в силу изменения в регламенте об усиленном контроле над пищевыми продуктами и кормами неживотного происхождения. Впредь для контроля не нужно будет предоставлять пищевые продукты и корма, включенные в Регулу реализации комиссии, если их вес не превышает 30 кг, они не предназначаются для выпуска на рынок и находятся в почтовых посылках или личном багаже физических лиц, они являются торговыми или лабораторными образцами, экспонатами выставок или предназначенными для научных целей посылками.

Также для контроля не нужно будет предоставлять продукты питания или корм (вне зависимости от веса), которые находятся в международном транспортном средстве и не предназначаются для разгрузки или употребления обслуживающим персоналом или пассажирами.

Изменения в нормативных актах распространяются также на физических лиц, которые из третьих стран в своем багаже хотят провезти предназначенные для посадки семена или растения. Для их ввоза также потребуется фитосанитарный сертификат.