Мурниеце: VL-TB/LNNK услышало желание общества "выгнать расточителей из Рижской думы"

Мурниеце сказала, что в связи с ожидаемым роспуском столичной думы она надеется на команду депутатов ВЛ-ТБ/ДННЛ.

Также политик подчеркнула, что не забудет и не простит того, как "лидер команды предал общие идеи и свои обещания".

Как сообщалось ранее, Байба Брока, некогда выступавшая в роли кандидата на должность мэра Риги от ВЛ-ТБ/ДННЛ, больше не является членом национального объединения. Став независимым депутатом, она с конца ноября поддерживает управляемую нынешним председателем Рижской думы Олегом Буровым коалицию.

Также Мурниеце в своей речи акцентировала внимание на том, что национальное объединение впервые в правительстве занимается сферой сельского хозяйства, которая крайне важна для партии. И подчеркнула необходимость улучшения демографии, усиления роли латышского языка, укрепления сфер культуры и СМИ, а также отметила успехи в борьбе с коррупцией и отмыванием денег.