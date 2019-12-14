Власти Пярну отказались от новогоднего салюта. Деньги пустят на другую красоту

"Мы обсудили, есть ли альтернатива запуску в воздух тысяч евро и пришли к выводу, что лучше вложиться в световые украшения города, которые прослужат значительно дольше. К тому же, отказ от фейерверков - это хорошее решение с точки зрения экологии и безопасности", - сказал мэр города Ромек Козенкраниус, добавив, что Пярну - не первое самоуправление Пярнумаа (крупнейшего из уездов Эстонии, - ред.), отказавшееся от салютов, но город хочет быть в этом вопросе примером для остальных.