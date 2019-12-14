Власти Пярну отказались от новогоднего салюта. Деньги пустят на другую красоту

Городские власти Пярну отказались от запуска салюта на Новый год, а вместо этого направили дополнительные средства на украшение города, пишет rus.err.ee.
"Мы обсудили, есть ли альтернатива запуску в воздух тысяч евро и пришли к выводу, что лучше вложиться в световые украшения города, которые прослужат значительно дольше. К тому же, отказ от фейерверков - это хорошее решение с точки зрения экологии и безопасности", - сказал мэр города Ромек Козенкраниус, добавив, что Пярну - не первое самоуправление Пярнумаа (крупнейшего из уездов Эстонии, - ред.), отказавшееся от салютов, но город хочет быть в этом вопросе примером для остальных.
Вдобавок к украшению центральных улиц и парков, а также елей на площади Независимости и на Центральной площади, в этом году в Пярну световые декорации были развешаны и в тех местах, где их не было в прошлые годы.
Перед рождественскими праздниками возле площади Независимости будет работать ярмарка, а также покажут световое представление.